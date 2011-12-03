دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام و شرایط برگزاری آزمون یک هفته پیش از ثبت نام از تاریخ 17 بهمن ماه 90 بر روی سایت مرکز سنجش منتشر می شود.

وی اضافه کرد: با موافقت وزیر بهداشت، فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی که مشمول گذراندن طرح نیروی انسانی هستند قبل از گذراندن طرح، فقط یکبار می توانند در آزمون شرکت کنند.

نسل سراجی یادآور شد: دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد که با مدارک تحصیلی مقطع کارشناسی خود مجاز به شرکت در آزمون رشته مربوطه هستند در صورت پذیرش چنانچه در رشته قبلی در مقطع کارشناسی ارشد از آموزش رایگان برخوردار بوده اند ملزم به پرداخت شهریه در رشته پذیرفته شده هستند و چنانچه در رشته قبلی در مقطع کارشناسی ارشد از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند، ملزم به پرداخت شهریه نیستند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به مصوبه شورایعالی برنامه ریزی برای مدارک مورد پذیرش در رشته آموزش پزشکی گفت: برای شرکت در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی فقط مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی، دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مورد تایید است.

وی افزود: اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد می توانند با پرداخت شهریه در این رشته شرکت کنند.

نسل سراجی خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاه های علوم پزشکی که تاکنون گواهی معدل یا دانشنامه خود را به صورت رسمی دریافت نکرده اند باید فرم مخصوص را از تاریخ اول بهمن تا 24 اسفند به دانشگاه محل تحصیل ارائه داده و آن را تکمیل کنند. دانشجویان ترم آخر دانشگاههای علوم پزشکی نیز باید این فرم را در تاریخ مربوطه تکمیل کنند.

وی با اشاره به شرایط متقاضیان استفاده از آیین نامه تسهیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان گفت: متقاضیان استفاده از این آیین نامه با آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی باید در آزمون ثبت نام کنند. این افراد باید در تاریخ 15 تیر 91 تا 25 مرداد 91 جهت معرفی توسط دانشگاه برای استفاده از آیین نامه مربوطه اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اضافه کرد: داوطلبان مدارک مورد نیاز را باید اسکن کنند تا در زمان ثبت نام آن را به صورت اینترنتی ارسال کنند.