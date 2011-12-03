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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۷

عباس زاده:

حاجی آباد رتبه اول کشتهای گلخانه ای را به خود اختصاص داد

حاجی آباد رتبه اول کشتهای گلخانه ای را به خود اختصاص داد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: شهرستان حاجی آباد با 47 هکتار سطح زیر کشت گلخانه ای رتبه اول کشت گلخانه ای استان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناظم عباس زاده افزود: از این میزان سطح زیرکشت، حدود 10 هزار تن محصول برداشت می شود.

وی عمده محصولات کشت شده در گلخانه ها را شامل گوجه فرنگی و خیار عنوان و اضافه کرد: 70 درصد این کشتها مربوط به گوجه فرنگی و 30 درصد به خیار اختصاص دارد که عملکرد تولید گوجه فرنگی و خیار به ترتیب 200 و 150 تن در هر هکتار برآورد می شود.

به گفته عباس زاده با توجه به اینکه بیشترین کشت گلخانه ای مربوط به شهرستان حاجی آباد است، مشکلی که در فواصل آبان تا دی ماه برای تولید محصولات خیار وگوجه فرنگی در کشور وجود دارد با وارد شدن محصولات این شهرستان وهمچنین سایر شهرستانهای استان، برطرف می شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزایش کیفیت محصول تولیدی صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح، ایجاد فرصتهای شغلی برای آموختگان بخش کشاورزی و تولید بیش از یک محصول در سال را از مزایای کشتهای گلخانه ای عنوان کرد.

کد مطلب 1475377

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