همایش قرآن، عاشورا و امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، به مناسبت ماه محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر همایش قرآن، عاشورا و امر به معروف و نهی از منکر امروز یکشنبه، 12آذر در تالار بعث کرمانشاه برگزار شد.

این همایش به مناسبت ماه محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر و با حضور اعضاء کانونهای فرهنگی هنری مساجد، موسسات قرآن و نهج البلاغه برگزار شده است.

حجت الاسلام محمد آفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، در این همایش با تشریح فلسفه قیام امام حسین (ع) گفت: کسی که بخواهد راه امام حسین (ع) را ادامه دهد باید از نظر علمی و عقیدتی خود را تقویت کند تا بتواند در مقابل کج روی ها و انحرافات بایستد.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر که از قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشورا سرچشمه گرفت بعنوان یکی از مهم ترین دستورات دین ما مطرح بوده است و ضرورت وجود آن همواره احساس شده است، اساساً نهضت عاشورا به خاطر قدرت طلبی نبود بلکه رسالت خطیر امام (ع) اصلاح مفاسد آن دوران یعنی حکومت فاسد یزید بود.

حجت الاسلام آفتابی، امر به معروف و نهی از منکر را از شئونات حکومت اسلامی بر شمرد و ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر حافظ جامعه و ضامن اجرای همه واجبات است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، امر به معروف و نهی از منکر ضامن حیات اسلامی دانست و افزود: اگر امام حسین (ع) نبود،‌ ارزش‌های اسلامی و الهی از بین رفته و اسلام قرن‌ها پیش توسط تبهکاران غصب شده بود.

وی با اشاره به اینکه 28 آیه در قرآن کریم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر نازل شده است، گفت: ترویج فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر یک وظیفه عمومی است و همه باید تلاش کنیم از این آموزه بیش از پیش بهره بگیریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر برنامه‌ای مدون و مطلوب است و انسانی که امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد، هیچگاه خلاف حقانیت جامعه اسلامی اقدامی انجام نخواهد داد.