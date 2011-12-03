ایران دربرابر عملکرد انگلیس اقدام متقابل خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد شنبه در حاشیه مراسم استقبال دانشجویان از دیپلمات‌های ایرانی در جمع خبرنگاران در خصوص بازگشت هیئت دیپلماسی ایران از لندن، اظهار داشت:‌ براساس مصوبه اخیر مجلس سفیر انگلیس باید ایران را ترک می کرد. ضمن آنکه دولت بریتانیا احساس کرد که تحقیر شده است و برای اینکه این مسئله را تحت الشعاع قرار دهد با یک اقدام شتابزده دیپلمات‌های ایران را از خاک کشور خود اخراج کرد.

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه افزود: البته ما در مقابل اقدام دولت انگلیس اقدام متقابلی خواهیم کرد و اگر قرار باشد در خصوص ارتباط با انگلیس تصمیمی گرفته شود حتماً آن تصمیم در راستای منافع کشور اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد اتحادیه اروپا افزود: دولت انگلیس تمام تلاش خود را به کار گرفته است که ارتباط خود با ایران را بین ایران و اتحادیه اروپا تعمیم دهد. البته ما به کشورهای اروپایی گفته‌ایم که رابطه خود را با ایران به دلیل حاشیه‌هایی که انگلیس ایجاد می‌کند دچار مشکل نکنید. بدون شک دولت بریتانیا تاوان رفتار نامناسبش را با مردم ایران در طول سالهای اخیر خواهد داد.

وی افزود: البته ایران از همه کشورها انتظار دارد که مقابل بی‌عدالتی بایستند چرا که اگر سیاست‌های آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد آمریکا می خواهد کشور ما را عامل ناامنی جلوه دهد.

مهمانپرست همچنین به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: مردم ما با هوشیاری کامل تمام توطئه‌ها را خنثی می‌کند. ما ملتی با فرهنگ و تمدن هستیم بنابراین تمامی مسایل را از طریق قانون دنبال می‌کنیم ولی گویا دشمنان به دنبال تحریک کشورهای دیگر برای تجدید نظر در رابطه خود با ایران هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که حضور سفرای کشورهای غربی در باغ قلهک و سفارت انگلیس چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تاکید کرد:‌این سفرا هماهنگی را با دولت بریتانیا انجام دادند و قصد بازدید از باغ قلهک و سفارت انگلیس را داشتند که این موضوع را هم به اطلاع وزارت امور خارجه رساندند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه چرا دیپلمات‌های ایرانی در جمع دانشجویان و خبرنگاران حاضر نمی شوند، گفت: دیپلمات‌های ایرانی هنوز از فرودگاه مهرآباد خارج نشده‌اند و کماکان با خانواده های خود در فرودگاه حضور دارند.

مهمانپرست گفت: دیپلمات‌های ایرانی چند ساعت است که استراحت نکرده‌اند و اکنون نیز مشغول کارهای خود هستند تا بتوانند هرچه سریعتر به منزلشان باز گردند.

بنا بر این گزارش از میان دیپلماتهای ایرانی بازگشته از لندن، تنها "اسلامی" کاردار ایران در لندن در جمع دانشجویانی که به استقبال امده بودند، حاضر شد.