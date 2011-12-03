مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز شنبه

ایران :

اخلال در فضای کسب و کار

پایان 10 سال اشغال عراق

بر اساس لایحه دولت؛ بیمه شدگان بیکار تا 3 سال حقوق می گیرند

تفاهم:

از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ ابلاغ دستورالعمل جدید ارزی

انتقاد وزیر اقتصاد از کم کاری استانداران

نرخ بیکاری در استان های کشور اعلام شد



تهران امروز:

وضعیت قرمز پیش از داربی

عقب نشینی اروپا از تحریم نفتی

کارناوال دیپلمات های اروپایی در تهران



جام جم :

فرهنگسازی رسانه ملی؛ شیرخوارگان حسینی با پیامی جهانی

انگلیس: روابط با ایران را قطع نمی کنیم

جزئیات کنکور 91

جوان:

آمریکا و اروپا از کارناوال انگلیس پیاده شدند

دبیر هیئت دولت خبر داد: بررسی تعطیلی سراسری چهارشنبه و پنجشنبه در جلسه یکشنبه دولت





حمایت:

همایش شیرخوارگان حسینی برگزار شد؛ باب الحوائج شش ماهه

آغاز ثبت نام کنکوری ها از چهارشنبه

امام جمعه موقت تهران: اقدام مجلس ستودنی بود



خراسان:

موضع روسیه و چین درباره واکنش غرب به حوادث سفارت انگلیس

باهنر: سوخت 20 درصدی رآکتور تهران تا 2 ماه آینده بارگذاری می شود

10 بانک به تامین ارز با نرخ رسمی برای واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری مکلف شدند



دنیای اقتصاد:

سازمان بین المللی شفافیت منتشر کرد؛ کارنامه فسادزدایی در جهان

مخالفت اروپا با تحریم نفتی ایران

سناریوی رسمی برای بازار مسکن



شرق:

سید حسن خمینی: عاشورا قیامی علیه ظلم و انحراف است

هشدار رئیس سازمان زندانها درباره افزایش ایدز در زندانها

دیپلمات های ایرانی و غربی دو روز پرکار را پشت سر گذاشتند؛ تردد دیپلماتیک



فرهیختگان:

چهارشنبه آغاز ثبت نام کنکور سراسری

سرکوب گسترده ناراضیان در عربستان

سید حسن خمینی: عاشورا قیامی علیه ظلم و انحراف است



قدس:

تحریم نفتی ایران رای نیاورد

دولت، فردا تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه را بررسی می کند

انتقاد شدید آیت الله نوری همدانی از امتیازدهی ایران به قطر



کیهان:

بی بی سی: همه اعتصاب کنندگان را تیرباران کنید!

لاریجانی: دشمنی انگلیس قابل تحمل نیست باید تکلیف روشن شود

آغاز ساخت بلندترین خط لوله نفت ایران



ملت ما:

سید حسن خمینی: بداخلاقی های امروز به خاطر این است که از خدا نمی ترسیم

در نشست بروکسل صورت گرفت؛ مخالفت اروپا با پیشنهاد انگلیس مبنی بر تحریم نفت ایران

پشت پرده های حمله به سفارتخانه های ایران در دنیا



وطن امروز:

تخلیه مقر فرماندهی آمریکا در عراق

باخت قرمزها قبل از داربی

شکست انگلیس در تحریم نفتی





همشهری:

پایان 9 سال اشغالگری در عراق

بانک مرکزی حباب بازار سکه را بیشتر کرد

شکست انگلیس در اتحادیه اروپا

