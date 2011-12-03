"تانگو 12" رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در "تالار هنرهای" کییف اوکراین برگزار شد، "سرگئی بوبکا"، قهرمان اوکراینی پیشین المپیک در رشته دوومیدانی (پرش ارتفاع)، توپ را در معرض تماشای عموم قرار داد.
"آدیداس تانگو 2012" یازدهمین توپ رسمی رقابتهای جام ملتهای اروپا محسوب می شود. پرچم دو کشور میزبان این رقابتها یعنی اوکراین و لهستان روی سطح بیرونی این توپ به چشم می خورد. تانگو توسط بازیکنان فوتبال هشت کشور آزمایش شده است.
بر پایه گزارش سایت یوفا، تمام تیمهای راه یافته به یورو 2012 از هفته آینده 30 عدد از این توپها را برای تمرین دریافت خواهند کرد. مسابقات یورو 2012 از تاریخ هشتم ژوئن سال 2012 (18 خرداد 1391) در ورشو آغاز می شود.
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