صنعت دیجیتال سینمای مستند را تک نفره کرده است

مرتضی پور صمدی فیلمبردار سینمای مستند ضمن بیان این مطلب با انتقاد از ساخت فیلم های مستند به صورت تک نفره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با ورود صنعت دیجیتال ساخت فیلم و دسترسی هنرمندان جوان به این نوع سینما آسان تر و فرصت تجربه برای هریک از علاقمندان بهتر شد که وجود چنین پدیده ای به خودی خود نیک و پسندیده است اما نکته قابل تامل در این میان توجه به این مطلب است که با دسترس قرار گرفتن این صنعت ساخت فیلم مستند به سوی تک نفره شدن میل پیدا کرد به این معنا که یک نفر به عنوان کارگردان، نگارش یک فیلم مستند را نیز انجام می دهد هنگام فیلمبردای شخصا پای ویزور دوربین می ایستد و پس از آن هم فیلم را تدوین می کند.

فیملبردار مستند "پیرشهریار" در ادامه افزود: در این شرایط روح همکاری و انجام یک فعالیت جمعی رفته رفته از بین می رود البته ناگفته نماند که در حال حاضر سینمای مستند به نوعی تغییر نسل داده و دیگر خبری از کارگردان های صاحب نام این نوع سینما نیست از همین رو به هیچ عنوان احساس می کنم جای بزرگان ای نوع سینما در حال حاضر خالی است در واقع اعتبار این نوع سینما با کم رنگ شدن حضور فیلمسازان صاحب نام تحت الشعاع قرارگرفته است و به نوعی تغییرات اساسی در پیکره سینمای مستند ایجاد شده است.

وی در ادامه صحبت های با اشاره به رویکرد کارگردانان جوانان سینمای مستند گفت : یکی از مسائلی که به اعتقادمن جای نقد بسیار بر آن است رویکرد کارگردانان جوان و تغییر تعریف آنها از سینمای مستند است به این معنا که به تازگی علاقه عجیبی به ساخت سوژه های مستند اجتماعی در میان کارگردان ها ایجاد شده است و صنعت دیجیتال هم کمک کرده که این رویکرد تازه به نوعی سینمای مولف را پایه گذاری کند که خوب طبیعتا چنین رویکرد و پیش رو بودن در ساخت فیلم های مستند اجتماعی نیکو و پسندیده است اما نکته قابل تامل در این میان وجود نوعی عصیان گری که ناشی از روح عصبی و پرخاشگری فیلمساز است در کل اثر دیده می شود و در برخی از موارد حتی با تعریف سینمای مستند به حریم شخصی سوژه ها نزدیک می شوند که این مسئله از اخلاق و انسانیت به دور است.

پور صمدی در ادامه افزود : البته ناگفته نماند که بخشی از این روح عصیانگر به روح جوانی فیلمساز بر می گردد که خوب تا اندازه ای داشتن چنین روحیه حتی قابل احترام است ولی آنچه که نگرانی مرا برمی انگیزد توجه به این مطلب است چنین روحیه عصیانگر هدایت نشده در ساخت فیلن ها تبدیل به تعریف نسل جوانان سینمای مستند از سینمای اجتماعی گردد.

فیلمبردار مستند تحسین شده "چیغ" در پایان صحبت های خود به وضعیت امور فنی سینمای مستند اشاره کرد و گفت: متاسفانه سینمای مستند خیلی سینمای خوش اقبالی نیست و از سوی مسئولان جدی گرفته نمی شود و معتقدم که اصولا عوامل مختلفی در سطح مدیریت دست به دست هم می دهند تا این نوع از سینما حمایت نشود؛ به دلیل مجموع این عوامل و دیده نشدن این نوع سینما ، دوره علاقه من به این نوع سینما سر آمده است چراکه معتقدم آهنگ تغییر و به نوعی منحرف شدن سینمای مستند از مسیر صداقت به سرعت درحال پیشرفت است.