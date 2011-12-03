ماجراجویی علیه ایران به اقتصاد جهان لطمه می زند/ هشدار درباره انزوای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، همزمان با افزایش تنش در روابط میان تهران و کشورهای غربی، "لئون پانتا" روز جمعه درباره اقدام نظامی یکجانبه رژیم صهیونیستی علیه ایران به این رژیم هشدار داد.

وی در یک سخنرانی در مرکز "سبان" در واشنگتن بر لزوم برداشتن قدمهای هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران تاکید کرد و گفت : اقدام نظامی علیه ایران اقدامات تلافی جویانه تهران را به همراه دارد و می تواند پیامدهای شدید اقتصادی را برای جهانیان در پی داشته باشد.

وزیر دفاع آمریکا با هشدار درباره انزوای رژیم صهیونیستی افزود: با توجه به ارزیابی منابع اسرائیلی می توان گفت که اقدام نظامی علیه ایران موثر نیست و تنها باعث توقف برنامه هسته ای این کشور در بهترین شرایط تا دو سال آتی شود.

وی در ادامه احتمال گزینه نظامی علیه ایران را رد کرد و اظهار داشت : آمریکا به اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران در راستای فشار بر تهران برای توقف برنامه هسته ای خود ادامه می دهد.

پانتا گفت: معتقدم که تحریمها و فشارهای دیپلماتیک علیه ایران جواب می دهد و اقدام نظامی همیشه آخرین گزینه نه اولین گزینه است. همانطور که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته در قبال ایران باید تمام گزینه ها بر روی میز را بررسی کرد.

وی در ادامه در اظهاراتی خصمانه با نادیده گرفتن همکاری شفاف و مستمر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی با وجود رویکرد دوگانه این نهاد مدعی شد : ایران مهمترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا، متحدان غربی و شرکای منطقه به شمار می رود و هیچ تهدیدی بزرگتر از ایران مجهز به سلاح هسته ای در منطقه خاورمیانه نیست.

وزیر دفاع آمریکا پیشتر نیز اعتراف کرده بود که تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران عواقب خطرناکی برای واشنگتن خواهد داشت و باید از چنین گزینه ای بر حذر بود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی یکشنبه گذشته درباره احتمال حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود.