حشمت الله انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر توجه مدیران ارشد استانی را به اجرای پیوست فرهنگی ضروری دانست وگفت: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری اجرای پیوست فرهنگی برای همه کارخانجات وبنگاههای اقتصادی وپروژه های عمرانی است که همه دستگاههای اجرایی استان باید به ان توجه کنند.

انصاری در ادامه افزود: همه مدیران اجرایی استان، باید ایده ها و تفکرات خود را نسبت به پیوست فرهنگی آن اداره تعریف و به اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان ارسال کنند تا با جمع بندی نظرات و ایده مدیران، شیوه نامه استانی در اجرایی پیوست فرهنگی تدوین و برنامه ریزی لازم به منظور اجرای آن صورت گیرد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: در راستای اجرای مطلوب و بهینه این طرح به 10 دستگاه اجرایی که همکاری لازم انجام دهد طی جشنواره در پایان سال با حضور استاندار تجلیل می شود.