پيشنهاد سازمان مديريت براي افزايش سرانه درمان در سال آينده ؛ فقط 100 تومان // وضعيت بهداشت جامعه وخيم تر مي شود

البته سرانه پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در كميسيون بهداشت و درمان مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به دليل عدم تامين اعتبار به 3 هزار و 800 تومان كاهش پيدا كرد اما اينك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر خبر مي دهد : : طبق مبلغي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب كرده و به مجلس فرستاده است سرانه بهداشت و درمان در سال آينده تنها 100 تومان افزايش پيدا كرده و از2 هزار و 50 تومان سال 83 به 2 هزار و 150 تومان افزايش مي يابد.

مسعود اميني با ابراز نگراني از تصويب سرانه 2هزار و 150 توماني از سوي سازمان مديريت مي افزايد : مبلغ فوق توسط سازمان مديريت تنها با توجه به تورم اقتصادي در نظر گرفته شده است.

وي تصريح كرد: با اين اوصاف هيچ اميدي به توسعه و كيفيت خدمات درماني در سال آينده نيست، ضمن اين كه چنين سرانه اي مي تواند مشكلات زيادي را براي سال 84 به وجود بياورد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان خاطر نشان مي كند: كارشناساني كه مستقل از دولت سرانه بهداشت را تعيين مي كنند، اين سرانه را بين 3هزار و 800 تا 4 هزار تومان در نظر گرفته اند، اين در حالي است كه وزارت بهداشت در نظر داشت سرانه بهداشت و درمان در سال 84 را به 5 هزار تومان برساند.

اين در حالي است كه به دليل پايين بودن سرانه بهداشت و درمان در كشور هر روز شاهد بروز مشكلاتي از قبيل عدم پرداخت مطالبات پرستارها ، نبود دارو براي بيماران، بيكاري پزشكان، نامطلوب بودن كيفيت خدمات درماني و ...هستيم.

حال سوال اينجاست كه چه موقع قرار است سرانه بهداشت و درمان در كشور ما شكل واقعي به خود بگيرد. چه موقع قرار است همه مردم چه فقير و چه غني از امكانات و خدمات بهداشتي و درماني يكسان بهره مند شوند.

در اكثر كشورهاي دنيا 80 درصد هزينه هاي درماني بر عهده سازمان هاي بيمه گر است و اين در حالي است كه در كشور ما به دليل پايين بودن و يا همان غير واقعي بودن سرانه بهداشت و درمان 60 تا 70 درصد از هزينه هاي درماني را بيماران مي پردازند.

نبود امكانات به دليل پايين بودن سرانه بهداشت و درمان در بيمارستان هاي دولتي هر روز جان صدها بيمار را به خطر مي اندازد و سازمان مديريت برنامه و بودجه بدون توجه به چنين مشكلاتي تنها 100 تومان به سرانه بهداشت و درمان در سال 84 مي افزايد.