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۲۲ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۱۵

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با "مهر" خبر داد:

پيشنهاد سازمان مديريت براي افزايش سرانه درمان در سال آينده ؛ فقط 100 تومان // وضعيت بهداشت جامعه وخيم تر مي شود

قبل از طرح بودجه سال 84 وزارت بهداشت اعلام كرد كه ديگر نمي گذارد با تصويب سرانه اي غير واقعي مشكلات سال 83 در زمينه بهداشت و درمان كشور اتفاق بيفتد. اين در حالي بود كه كارشناسان وزات بهداشت اعلام كرده بودند براي كم كردن مشكلات و ايجاد حداقل امكانات درماني براي مردم سرانه بهداشت و درمان بايد از 2 هزار و 50 هزار تومان در سال 83 به 5 هزار تومان در سال 84 افزايش يابد.

البته سرانه پيشنهادي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در كميسيون بهداشت و درمان مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به دليل عدم تامين اعتبار به 3 هزار و 800 تومان كاهش پيدا كرد اما اينك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر خبر مي دهد : : طبق مبلغي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب كرده و به مجلس فرستاده است سرانه بهداشت و درمان در سال آينده تنها 100 تومان افزايش پيدا كرده و از2 هزار و 50 تومان سال 83 به 2 هزار و 150 تومان افزايش مي يابد.

مسعود اميني با ابراز نگراني از تصويب سرانه 2هزار و 150 توماني از سوي سازمان مديريت مي افزايد : مبلغ فوق توسط سازمان مديريت تنها با توجه به تورم اقتصادي در نظر گرفته شده است.

وي تصريح كرد: با اين اوصاف هيچ اميدي به توسعه و كيفيت خدمات درماني در سال آينده نيست، ضمن اين كه چنين سرانه اي مي تواند مشكلات زيادي را براي سال 84 به وجود بياورد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان خاطر نشان مي كند: كارشناساني كه مستقل از دولت سرانه بهداشت را تعيين مي كنند، اين سرانه را بين 3هزار و 800 تا 4 هزار تومان در نظر گرفته اند، اين در حالي است كه وزارت بهداشت در نظر داشت سرانه بهداشت و درمان در سال 84 را به 5 هزار تومان برساند.

اين در حالي است كه به دليل پايين بودن سرانه بهداشت و درمان در كشور هر روز شاهد بروز مشكلاتي از قبيل عدم پرداخت مطالبات پرستارها ، نبود دارو براي بيماران، بيكاري پزشكان، نامطلوب بودن كيفيت خدمات درماني و ...هستيم.

حال سوال اينجاست كه چه موقع قرار است سرانه بهداشت و درمان در كشور ما شكل واقعي به خود بگيرد. چه موقع قرار است همه مردم چه فقير و چه غني از امكانات و خدمات بهداشتي و درماني يكسان بهره مند شوند.

در اكثر كشورهاي دنيا 80 درصد هزينه هاي درماني بر عهده سازمان هاي بيمه گر است و اين در حالي است كه در كشور ما به دليل پايين بودن و يا همان غير واقعي بودن سرانه بهداشت و درمان 60 تا 70 درصد از هزينه هاي درماني را بيماران مي پردازند.

نبود امكانات به دليل پايين بودن سرانه بهداشت و درمان در بيمارستان هاي دولتي هر روز جان صدها بيمار را به خطر مي اندازد و سازمان مديريت برنامه و بودجه بدون توجه به چنين مشكلاتي تنها 100 تومان به سرانه بهداشت و درمان در سال 84 مي افزايد.

 

 

کد مطلب 147542

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