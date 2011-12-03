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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

دو کتاب کودک در کانون پرورش فکری گلستان نقد و بررسی شد

دو کتاب کودک در کانون پرورش فکری گلستان نقد و بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دو کتاب ویژه کودک و نوجوان در نشست مربیان حوزه یک کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گلستان نقد و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سمیعی مدیر کانون پرورش فکری استان گلستان گفت: جامعه  به نقل از سقراط وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن کار روزانه اش باشد.

وی افزود: مرکز فرهنگی ، هنری زمانی به پویایی و فکرهای نوین و خلاق می رسد که خواندن کتاب بویژه کتاب های مرکز فرهنگی هنری سرلوحه کار مربیان آن مرکز باشد که در آن هنگام می توانیم به تربیت کودکان و نوجوانان افتخار کنیم و خودمان لبریز از اندیشه های ناب در راستای تعلیم و تربیت اسلامی باشیم.

کارشناس فرهنگی حوزه یک استان گفت: در این نشست یکروزه که مدیر استان ،کارشناسان و مربیان حوزه یک استان و اعضا نوجوان مرکز فرهنگی هنری گرگان 2  حضور داشتند ابتدا به نقد محتوایی و ظاهری کتاب "شاهین و بشکه باروت" پرداختند.

آمنه حسینی تصریح کرد:  در راستای رشد مطالعه و بالا بردن سطح کیفی اطلاعات مربیان، "هستی"  رمان نوجوان به قلم فرهاد حسن زاده با حضور مدیرکانون گلستان، کارشناسان فرهنگی، ادبی و مربیان استان به بحث گذاشته شد.
 
به گفته حسینی در این نشست تمامی شرکت کنندگان کتاب "هستی" را از قبل مطالعه کرده و به نقد  محتوایی و ظاهری آن پرداختند و مدیر کانون استان نیز در خصوص قهرمان این کتاب و فعالیت بحث کتاب همچنین اصول کاربردی این فعالیت در زندگی شخصی و شغلی مربیان نقطه نظرات خود را بیان کرد.
 
 حسینی در پایان گفت: برخی از نظرات طرح شده در این نشست از طریق پیامک به سامانه پیامک انتشارات کانون انتقال پیدا کرد و  مدیر کانون استان به تمامی اعضاء شرکت کننده یک بسته فرهنگی حاوی کتاب را به رسم یادگار اهداء کرد.
کد مطلب 1475421

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