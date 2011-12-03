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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۵

دایی:

بازیکنان راه آهن چهارماه حقوق نگرفته اند

بازیکنان راه آهن چهارماه حقوق نگرفته اند

اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم راه آهن شهرری گفت: اغلب باشگاه های فوتبال ایران مشکل مالی دارند و برای نمونه بازیکنان تیم راه آهن چهار ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی جمعه شب در نشست خبری پیش از بازی تیم راه آهن شهرری و فولاد خوزستان در اهواز اظهار کرد: اغلب باشگاه های فوتبال کشور در شرایط فعلی با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند و اگر این مشکلات مرتفع نشود اغلب آنها در نیم فصل با بحران مواجه می شوند.

وی افزود: برای نمونه بازیکنان تیم فوتبال راه آهن مدت چهار ماه حقوق دریافت نکرده اند که این موضوع می تواند برای تیم ما مشکل ساز شود. هر چند بازیکنان ما تاکنون مردانه در رقابتها حضور یافته اند و کم نگذاشته اند و البته مسئولان نیز قول مساعد برای حل مشکل را داده اند.

دایی تصریح کرد: وقتی می گویم لیگ ما حرفه ای است پس بازیکن باید آسایش داشته باشد و تنها به فکر بازی برای تیمش باشد ولی در فوتبال ما که لقب حرفه ای را یدک می کشد بازیکنان همواره دغدغه مسائل مالی را دارند زیرا غیر از فوتبال درآمد دیگری ندارند.

سرمربی راه آهن نبود مدیریت اصولی و مدرن در باشگاه های فوتبال را یکی از مشکلات ساختاری فوتبال ایران عنوان کرد و گفت: این مدیریت در بلند مدت می تواند به فوتبال ضربه بزند که به نظر می رسد تاکنون زده است.

دایی اظهار کرد: خیلی زود است که به فوتبال ایران لقب حرفه ای داد زیرا ما در ایران شاهد پیاده سازی یک فوتبال حرفه ای نیستیم. در ایران به غیر از یکی دو باشگاه هیچیک از باشگاه ها ما با تفکر حرفه ای اداره نمی شوند.

وی گفت: در باشگاه های حرفه ای دنیا بازیکن را از پایه پرورش می دهند ولی در فوتبال ما اینگونه نیست و اغلب باشگاه های ما بازیکنان را در شرایطی که مرحله نوجوان و جوانی در فوتبال را پشت سرگذاشته جذب می کنند که این موضوع به هیچ وجه نمی تواند کارساز باشد.

سرمربی راه آهن عنوان کرد: با وجود اینکه در زمین فولاد در برابر این تیم ظاهر می شویم ولی هدف ما کسب سه امتیاز این بازی است زیرا به شدت به این امتیازات نیاز داریم.

دیدار تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و راه آهن از سری رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر امروز شنبه در ورزشگاه تختی اهوازبرگزار می شود.
کد مطلب 1475423

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