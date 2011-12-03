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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۶

کتاب "آموزه‌های جهانی محمد رسول الله (ص) برای انسان معاصر" منتشر شد

کتاب "آموزه‌های جهانی محمد رسول الله (ص) برای انسان معاصر" منتشر شد

کرج - خبرگزاری مهر: کتاب "آموزه‌های جهانی محمد رسول الله (ص) برای انسان معاصر"از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "آموزههای جهانی محمد رسول الله (ص) برای انسان معاصر" از سوی ابوالحسن قاسم پور گردآوری و تنظیم شده است و انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در ده هزار شمارگان آن را به چاپ رسانده است.

ابوالحسن قاسم پور، نویسنده این کتاب در خصوص وجود رویکردهای متفاوت به رفتار و کردار پیامبر (ص) به تشریح دو نگاه متفاوت در این خصوص پرداخت وگفت: در نگاه کسانی که به پیامبر ایمان دارند قداست بر توانمندی بشری رجحان دارد و در این نگاه هالهای از پیرایههای خرافی و غیرخرافی وجود دارد.

وی ادامه داد: در نگاه دوم کسانی هستند که به پیامبر ایمان ندارند و از این دیدگاه پیامبر به عنوان منادی دین اسلام و صاحب پیروان کثیر، در رویارویی دائم عقلانیت بیثبات و یا در دام نقادانه کلام و فلسفه گرفتار آمده است که میبایست پاسخگوی سوالات بیجواب و یا پاسخگوی اعمال خوب و بد مدعیان دینی و پیروان اسلام در تمام نسلها و عصرها باشد. در این دیدگاه، پیامبر در چهره بشری فارغ از معصومیت، فقط برای مقابله و جدل انتخاب میگردد که باز هم ناشناخته و غریب مانده است.

قاسم پور افزود:کتاب "آموزههای جهانی محمد رسول الله (ص)"، با هدف معرفی پیامبر از طریق گفتار آن حضرت تهیه شده است و تلاش بر این بوده است که گفتاری انتخاب شود که دارای روحیه بشری باشد و در آن بتوان به میزان توانمندی انسانشناسی و فرزانگی پیامبر پی برد. این اندیشهها با جملات کوتاه، همراه با واژههای مانوس و ادبی که با احساس کاملاً انساندوستانه بیان شده باشد، مورد نظر بوده است.

مولف کتاب "آموزههای جهانی محمد رسول الله (ص) برای انسان معاصر" یادآور شد: امروزه در جغرافیای گفتار و نوشتار و در بازار نشر، آثاری با کلام دلنشین و بیان احساسی و عاطفی مورد استقبال مردم به ویژه جوانان قرار گرفته است.

وی گفت: چنان که کتابهایی با چاپهای مجدد و شمارگان بالا در سطح جامعه، در حال نشر و ترویج اندیشههای صاحبان خود هستند که در خود الزامی برای ساختن جامعه مطلوب یا پیام گوارایی برای خویشتنشناسی ندارند، ولی با بیانی زیبا و کلماتی مأنوس و در عین حال مبهم و عبارات کوتاه و واژههای خیالانگیز و عاطفی و شاید یک نوع عرفان بیسرانجام در تسخیر روحیه سرگردان بشر امروزی موفق به نظر میرسند.

قاسم پو گفت: این کتابها در حضور چشم ما و در مقابل پیامبر ظهور مییابند و ترویج میشوند؛ در حالی که ما از سرچشمه علم و وحی برخوردار هستیم، ولی کام جهانیان را با شهد کلام غزلوارة پیامبر شیرین نمیکنیم.

قاسم پور در خصوص ویژگیهایمتون برگزیده در این کتاب گفت:در این کتاب، کلام، بشری است و سرشار از شناخت و آگاهی از هویت انسانی است که به صورت رسمی و با صراحت در ترویج حوزه کلامی حضور ندارد و به ارتباط عاطفی و نوعدوستی و صلحاندیشی اهمیت داده، شاخصهای رفتاری انسانهای متفاوت جامعه را معرفی نموده، جملاتش کوتاه و در بیان دلنشین بوده و قابلیت ترجمه به هر زبانی را دارد.

گفتنی است این کتاب 164 صفحه دارد و با قیمت 4200 تومان به بازار عرصه شده است. 

علاقمندان برای تهیه این کتاب میتوانند در تهران به خیابان طالقانی شرقی، بین بهار و شریعتی، جنب بانک سپه، پلاک 54 و در استان البرز به دفتر معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واقع در طبقه همکف ساختمان اداری دانشگاه تربیت معلم مراجعه نمایند.

همچنین شماره تماسهای 02177503824 در تهران و 02614505151 در کرج آماده دریافت سفارشات در این زمینه است.

کد مطلب 1475424

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