به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "آموزههای جهانی محمد رسول الله (ص) برای انسان معاصر" از سوی ابوالحسن قاسم پور گردآوری و تنظیم شده است و انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در ده هزار شمارگان آن را به چاپ رسانده است.
ابوالحسن قاسم پور، نویسنده این کتاب در خصوص وجود رویکردهای متفاوت به رفتار و کردار پیامبر (ص) به تشریح دو نگاه متفاوت در این خصوص پرداخت وگفت: در نگاه کسانی که به پیامبر ایمان دارند قداست بر توانمندی بشری رجحان دارد و در این نگاه هالهای از پیرایههای خرافی و غیرخرافی وجود دارد.
وی ادامه داد: در نگاه دوم کسانی هستند که به پیامبر ایمان ندارند و از این دیدگاه پیامبر به عنوان منادی دین اسلام و صاحب پیروان کثیر، در رویارویی دائم عقلانیت بیثبات و یا در دام نقادانه کلام و فلسفه گرفتار آمده است که میبایست پاسخگوی سوالات بیجواب و یا پاسخگوی اعمال خوب و بد مدعیان دینی و پیروان اسلام در تمام نسلها و عصرها باشد. در این دیدگاه، پیامبر در چهره بشری فارغ از معصومیت، فقط برای مقابله و جدل انتخاب میگردد که باز هم ناشناخته و غریب مانده است.
قاسم پور افزود:کتاب "آموزههای جهانی محمد رسول الله (ص)"، با هدف معرفی پیامبر از طریق گفتار آن حضرت تهیه شده است و تلاش بر این بوده است که گفتاری انتخاب شود که دارای روحیه بشری باشد و در آن بتوان به میزان توانمندی انسانشناسی و فرزانگی پیامبر پی برد. این اندیشهها با جملات کوتاه، همراه با واژههای مانوس و ادبی که با احساس کاملاً انساندوستانه بیان شده باشد، مورد نظر بوده است.
مولف کتاب "آموزههای جهانی محمد رسول الله (ص) برای انسان معاصر" یادآور شد: امروزه در جغرافیای گفتار و نوشتار و در بازار نشر، آثاری با کلام دلنشین و بیان احساسی و عاطفی مورد استقبال مردم به ویژه جوانان قرار گرفته است.
وی گفت: چنان که کتابهایی با چاپهای مجدد و شمارگان بالا در سطح جامعه، در حال نشر و ترویج اندیشههای صاحبان خود هستند که در خود الزامی برای ساختن جامعه مطلوب یا پیام گوارایی برای خویشتنشناسی ندارند، ولی با بیانی زیبا و کلماتی مأنوس و در عین حال مبهم و عبارات کوتاه و واژههای خیالانگیز و عاطفی و شاید یک نوع عرفان بیسرانجام در تسخیر روحیه سرگردان بشر امروزی موفق به نظر میرسند.
قاسم پو گفت: این کتابها در حضور چشم ما و در مقابل پیامبر ظهور مییابند و ترویج میشوند؛ در حالی که ما از سرچشمه علم و وحی برخوردار هستیم، ولی کام جهانیان را با شهد کلام غزلوارة پیامبر شیرین نمیکنیم.
قاسم پور در خصوص ویژگیهایمتون برگزیده در این کتاب گفت:در این کتاب، کلام، بشری است و سرشار از شناخت و آگاهی از هویت انسانی است که به صورت رسمی و با صراحت در ترویج حوزه کلامی حضور ندارد و به ارتباط عاطفی و نوعدوستی و صلحاندیشی اهمیت داده، شاخصهای رفتاری انسانهای متفاوت جامعه را معرفی نموده، جملاتش کوتاه و در بیان دلنشین بوده و قابلیت ترجمه به هر زبانی را دارد.
گفتنی است این کتاب 164 صفحه دارد و با قیمت 4200 تومان به بازار عرصه شده است.
علاقمندان برای تهیه این کتاب میتوانند در تهران به خیابان طالقانی شرقی، بین بهار و شریعتی، جنب بانک سپه، پلاک 54 و در استان البرز به دفتر معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واقع در طبقه همکف ساختمان اداری دانشگاه تربیت معلم مراجعه نمایند.
همچنین شماره تماسهای 02177503824 در تهران و 02614505151 در کرج آماده دریافت سفارشات در این زمینه است.
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