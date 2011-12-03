عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر درباره مهمترین طرح‌های در آستانه راه اندازی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در حال حاضر ساخت فاز یک مجتمع پتروشیمی کاویان با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن به پایان رسیده است، گفت:‌پیش بینی می‌شود 6 ماه پس از راه اندازی فاز نخست این مجتمع پتروشیمیایی فاز دوم این واحد نیز در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از دلایل تاخیر در راه‌اندازی این مجتمع پتروشیمی در منطقه عسلویه را کمبود خوراک اتان عنوان کرد و افزود:‌ با راه اندازی طرح توسعه فازهای 15، 16، 17 و 18 میدان پارس جنوبی اتان کافی برای تامین خوراک فاز یک و دو مجتمع پتروشیمی کاویان تامین می‌شود.

راه اندازی بزرگترین پتروشیمی غرب ایران

معاون وزیر نفت از پلیمر کرمانشاه به عنوان یکی دیگر از طرح‌های آماده راه اندازی صنعت پتروشیمی در سال جاری یاد کرد و اظهار داشت: هم اکنون این مجتمع پتروشیمی آخرین مراحل راه اندازی خود را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش مهر، در حال حاضر ساخت مجتمع پتروشیمی پلیمر کرمانشاه با سرمایه گذاری حدود 50 میلیون دلاری برای تولید سالانه 300 هزار تن محصول به پایان رسیده است اما به دلیل عدم ساخت خط لوله اتیلن غرب و نبود خوراک کافی فعلا از مدار تولید خارج است.



پیش بینی می شود خوراک پتروشیمی‌های مسیر خط لوله اتیلن غرب در فاز اول از طریق پتروشیمی کاویان (الفین 11) به ظرفیت 2 میلیون و 180 هزار تن و پتروشیمی مروارید با تولید یک میلیون و 50 هزار تن اتیلن در سال تامین شود.

اعمال تغییرات جدید در ساخت خط لوله اتیلن غرب

وی در خصوص آخرین وضعیت ساخت خط لوله اتیلن غرب با یادآوری اینکه در شرایط فعلی پیش بینی می‌شود فاز یک این خط لوله از عسلویه تا بندر ماهشهر در سالجاری راه اندازی شود تاکید کرد: هم اکنون یکی از مشکلات پیش روی برای راه اندازی این خط لوله پتروشیمیایی وقوع سیلابهای فصلی در منطقه رودخانه زهره که بخشی از آسیب‌های وارد شده به این خط لوله در اطراف رودخانه زهره مراحل بازسازی خود را پشت سر می‌گذارد.

بیات با اشاره به وجود یک دره زلزله خیز در مسیر خط لوله اتیلن غرب در اطراف کرمانشاه از احتمال شکسته شدن لوله در این منطقه بر اثر وقوع زلزله‌های احتمالی خبر داد و گفت:‌بر این اساس بخشی از طراحی و ساخت این خط لوله پتروشیمیایی تغییر کرده است و قرار است با ساخت یک پل هوایی خط لوله از روی این دره عبور داده شود.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز عملیات خاکبرداری و نصب فونداسیون این پل تصریح کرد:‌ به زودی نصب لوله‌ها و اتصالات این پل برای عبور خط لوله اتیلن غرب آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه باید برای راه اندازی خط لوله اتیلن غرب عملیات مختلف راه اندازی پیش راه اندازی همچون تزریق نیتروژن در دمای منفی 50 درجه و عملیات تمیزکاری انجام شود، بیان کرد:‌ در مجموع امسال حدود یکهزار و 200 کیلومتر از مسیر خط لوله اتیلن غرب در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، خوراک پتروشیمی‌های مسیر خط لوله اتیلن غرب در فاز اول از طریق پتروشیمی کاویان (الفین 11) به ظرفیت 2 میلیون و 180 هزار تن و پتروشیمی مروارید با تولید یک میلیون و 50 هزار تن اتیلن در سال تامین شود.



پیش بینی می شود با بهره برداری نهایی از خط لوله اتیلن غرب و ساخت 11 مجتمع پتروشیمی در مسیر این خط لوله در مجموع بیش از سه میلیون و 500 تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی ایران افزوده شود.

راه اندازی 3 طرح جدید پتروشیمی در ماهشهر

معاون وزیر نفت همچنین درباره راه اندازی واحد ان.ان. اف سوم مجتمع پتروشیمی بندر امام توضیح داد: تا پایان آذرماه سال جاری آخرین مراحل پیش راه انداز این واحد پتروشیمیایی انجام می‌شود و سپس در مدت حدود 2.5 ماه تزریق خوراک و در نهایت راه اندازی نهایی انجام خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی واحد تولید اکسیژن واحد پتروشیمی مارون خبر داد و گفت: علاوه بر این در سال جاری واحد پیش تصفیه آب مجتمع پتروشیمی فجر 2 و اسکله دوم مایعات پتروشیمی در بند ماهشهر در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، طرح ان اف سوم مجتمع پتروشیمی بندر امام از ظرفیت تولید سالانه حدود دو میلیون و 700 هزار تن انواع محصولات پتروشیمیایی برخوردار است که خوراک این واحد از واحدهای ان.جی.ال مناطق نفت خیز جنوب تامین می شود.



پیش بینی می شود با راه اندازی این واحد پتروشیمی خوراک مورد نیاز سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ماشهر همچون پتروشیمی امیرکبیر به طور کامل تامین شود.



از سوی دیگر هم اکنون عملیات ساخت اسکله دوم مایعات در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (بندر ماهشهر) به پایان رسیده و نصب تجهیزات بندری در این اسکله ها آغاز شده است.



با راه اندازی این طرح پشتیبانی صنعت پتروشیمی ظرفیت تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در اسکله‌های پتروشیمی ماهشهر حدود 2.4 میلیون تن افزایش می یابد ضمن آنکه امکان پهلوگیری کشتی های 80 هزار متر مکعبی هم فراهم می شود.

راه اندازی نخستین پارک پتروشیمی ایران

وی با اعلام اینکه واحد بوتن یک مجتمع پتروشیمی جم تا بهمن امسال راه اندازی خواهد شد، تاکید کرد:‌هم اکنون این واحد پتروشیمی هم در مرحله دریافت خوراک از بخش بالادستی است.

به گزارش مهر، عملیات اجرایی واحد بوتن یک مجتمع پتروشیمی جم در سال 1387 آغاز شد این واحد پتروشیمیایی از ظرفیت تولید سالانه بیش از 100هزار تن محصول پتروشیمی برخوردار است.

لیسانس این واحد پتروشیمیایی توسط شرکت اکسنز فرانسه تامین شده است و تاکنون این شرکت فرانسوی به تمامی تعهدات خود برای راه اندازی و تامین گارانتی، تجهیزات طرح توسعه پتروشیمی جم پایبند بوده است.

بیات اخیرا از راه اندازی پتروشیمی مارون به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی جهان در غیاب مشارکت شرکت آلمانی طرف قرارداد خبر داد و به مهر اعلام کرد: با راه‌اندازی مجتمع اروند، ایران از واردات یک محصول پتروشیمی به خودکفایی رسید.

مدیر عامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی در پایان با یادآوری این که در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود 55 میلیون تن است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود با راه اندازی واحدهای جدید پتروشیمیایی تا پایان سال جاری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به مرز 60 میلیون تن در سال افزایش یابد.