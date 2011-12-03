"تجلی بصیرت" نمایش حمایت مردم از رهبری است

سیدمحمد میرزمانی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درگفتوگو با خبرنگار مهراظهار کرد:حضور یکپارچه مردم در 9 دی ماه سال 1388 و قبل از آن در انتخابات بسیار پرشور بود و یک بار دیگر حمایت مردم را از رهبر معظم انقلاب نشان داد. طی دو سال اخیر و پس از جریانات رخ داده حضور هنرمندان تاثیرگذار بوده و در تمام شاخههای هنری شاهد خلق آثار در این عرصه بودهایم.
وی ادامه داد: با مرور تاریخ سی سال گذشته ایران با فراز و نشیبهایی روبه رو میشویم که برخی از آنها چون «تسخیر لانه جاسوسی» و میثاق مردم با ولایت در 9 دی از نقاط عطف به شمار میآید.
میرزمانی توضیح داد: در 9 دی مردم با میثاقی که با رهبری بستند نشان دادند پیرو ولایت فقیهاند و هر زمان که لازم باشد در صحنه حاضر خواهند شد و این پیروی را به اثبات میرسانند.
وی تصریح کرد: طبیعی است هنرمندان درمواجهه با این وقایع و اتفاقات بی توجه نیستند و با حضورشان و آثاری که خلق میکنند خود را همراه مردم و در جهت پیروی از مقام معظم رهبری و بزرگداشتهای حرکتهای عظیم انقلابی نشان میدهند و حضور خود را اعلام می کنند.
مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: طی دو سال اخیر بعد از این جریانات حضور هنرمندان تاثیرگذار بوده و در تمام شاخههای هنری شاهد تولید و خلق آثار هنری جدید و هنرمندان در این عرصه بودهایم و امسال با برگزاری نخستین یادواره هنری تجلی بصیرت هنرمندان یک گام فعالتر از سالهای گذشته برمیدارند.
وی ادامه داد: این یادواره در بخش «موسیقی» در دو بخش رقابتی و جنبی برگزار میشود. در بخش رقابتی هنرمندان تا پایان آذر فرصت دارند با ارایه اثر در این رویداد شرکت کنند. آثار در این بخش در چهار بخش آهنگسازی، خوانندگی، تنظیم اثر و شعر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و همچنین از بین گروهها بهترین گروه کر معرفی خواهد شد.
میرزمانی با بیان اینکه در بخش جنبی نیز آثاری توسط آهنگسازان برجسته ایرانی ارایه خواهد شد، گفت: سمفونی «بصیرت» که توسط شاهین فرهت ساخته شده درروزهای 7، 8 و 9 دی اجرا خواهد شد همچنین یک قطعه توسط آقای مهرداد دلنوازی در حال آماده سازی است و یک قطعه به نام «میثاق» توسط علی اکبر قربانی تولید میشود، این قطعات نیز در روزهای عنوان شده در تالار وحدت توسط ارکستر سمفونیک اجرا میشود.
وی در پایان خبر داد: همچنین با برخی از هنرمندان در حال مذاکره هستیم و آثارشان به زودی دریافت خواهد شد.
نخستین «یادواره هنری تجلی بصیرت» دی ماه امسال در تهران و شهرستانها برگزار میشود.
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