با سه امتیاز در لیگ مدعی می مانیم / با شکست مس فینالیست جام حذفی می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در کنفرانس خبری قبل از بازی تیمش با داماش گیلان که شامگاه جمعه در دفتر باشگاه صبای قم برگزار شد، تصریح کرد: دیدار با داماش گیلان سخت است اما خوب می دانیم که در این دیدار چگونه بازی کنیم.



وی ادامه داد: با نتیجه ای که در دیدار پرسپولیس تهران و تراکتور سازی تبریز رقم خورد، انگیزه بازیکنان ما برای کسب برتری مقابل داماش گیلان چند برابر شده است، ما برای قهرمانی نیم فصل و قرار داشتن بین سه تیم بالای جدول در پایان دور رفت به سه امتیاز این بازی نیاز داریم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم افزود: البته در زمانی به داماش برخورد کرده ایم که آنها بعد از تغییر و تحولات در کادر فنی خود از روحیه و وضعیت آمادگی بسیار خوبی برخوردارند و این مهم بر انگیزه تیم داماش در این بازی می افزاید ولی نگرانی ندارم و به بازیکنان تیمم ایمان دارم.



وی یاد آور شد: چهار بازیکن مصدوم داریم که سهراب بختیاری زاده، کریم اسلامی، حسین حجازی پور و اکبر صادقی هستند ولی سایر بازیکنان ما در اوج آمادگی به سر می برند و در واقع باید بگویم که آنقدر بازیکن آماده داریم که دست ما را برای جایگزین کردن نفرات مختلف باز نگه می دارد.



ویسی عنوان داشت: ما برای این دیدار از آمادگی خوبی برخورداریم و سعی می کنیم خیلی بهتر از تیمی باشیم که هفته گذشته مقابل نفت تهران بازی کرد، ما مقابل نفت شایسته کسب امتیاز نبودیم زیرا بسیار پائین تر از حد انتظار بازی کردیم.



وی تصریح کرد: من بعد از آن بازی گفتم که شایسته کسب امتیاز نبودیم زیرا متاسفانه هر چهار گل بازی را که دو گل آن سهم تیم نفت بود را خودمان به ثمر رساندیم و اگر قرار بود اشتباهات ما ادامه یافته و نفت به ما گل بزند، باید بیشتر از این گل می خوردیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در ادامه به بازی های حساس جام حذفی و لیگ برتر به صورت همزمان اشاره کرد و افزود: استراتژی ما در بازی های حذفی با بازی های لیگ برتر کاملا متفاوت است، شیوه ما هم در جام حذفی چیزی غیر از مدلی فوتبالی است که در لیگ برتر ارائه می کنیم.



وی عنوان داشت: ما جام حذفی را مرحله به مرحله پیش می رویم، بازیکنان ما هم خوب می دانند که در لیگ برتر و جام حذفی باید چگون بازی کنند، بازی در جام حذفی مانند جنگ گلادیاتورها می ماند و تیمی که حتی به فینال هم برود اما آنجا ببازد، در واقع دستاوردی نداشته و فقط افتخار حضور در فینال را یدک می کشد، بنابراین ما باید قهرمان شویم، صد در صد اگر مس را در قم ببریم فینالیست خواهیم شد.



گفتنی است: دیدار صبای قم و داماش گیلان از هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.

