بازیکنان مصدوم دغدغه اصلی فولاد در برابر راه آهن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی جمعه شب در نشست خبری پیش از بازی تیم راه آهن شهرری و فولاد خوزستان در اهواز اظهار کرد: دیدار با راه آهن برای ما خیلی مهم است و ما تنها به کسب سه امتیاز این بازی فکر می کنیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان عنوان کرد: فولاد در پنج بازی اخیر خود در لیگ برتر و جام حذفی روند رو به شدی را طی کرده اند و قصد داریم با ارائه یک بازی حساب شده و خوب این روند را در یک بازی خانگی و جلو چشم تماشاگران خود نیز ادامه دهیم.



جلالی در خصوص راه آهن نیز گفت: این تیم در دیدارهای اخیر بازیهای مطلوبی را از خود نشان داده به همین دلیل اعتقاد داریم نتیجه گرفتن در برابر این تیم کار ساده ای نخواهد بود.



وی ادامه داد: خط حمله راه آهن از نقاط قوت این تیم به حساب می آید ولی ما نیز روی این نقطه حریف در هفته اخیر به خوبی کار کرده ایم و بازیکنان ما می دانند که چگونه در برابر راه آهن حضور پیدا کنند.



سرمربی فولاد خوزستان تصریح کرد: یکی از دغدغه های ما در برابر راه آهن نبود چند بازیکن اصلی ما از جمله رضا نوروزی، امید خورج، علی سلیمی و جابا مجیری به علت مصدومیت است که سعی می کنیم با بازیکنان جوان نبود آنها را مرتفع کنیم.



دیدار تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و راه آهن از سری رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر امروز شنبه در ورزشگاه تختی اهوازبرگزار می شود.