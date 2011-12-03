درمان محوری علت اصلی گران بودن خدمات دندانپزشکی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباسعلی خادمی در آستانه برگزاری همایش اقتصاد سلامت، چالشها و چشم‌اندازها، با تأکید بر اینکه نگرش در حوزه دندانپزشکی باید از درمان محوری به نگرش پیشگیرانه تغییر کند، گفت: با توجه به مواد و تجهیزات گرانقیمت دندانپزشکی، خدمات این حوزه در همه جای دنیا نسبتاً بالا است در کشور ما هم خدماتی که به مردم ارایه می‌شود از نظر کیفیت مواد و تجهیزات مشابه خدمات خارجی است. در حالی که قیمت‌ها به نسبت سایر نقاط دنیا ارزان است اما بسیاری از مردم توان پرداخت همین هزینه‌ها را هم ندارند.

وی افزود: فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب برای خدمات دندانپزشکی بیماران را به سمت استفاده از خدمات دندانپزشکی دولتی و دانشگاهی سوق داده و این مراکز را با فشار کاری زیادی مواجه کرده است.

به گفته خادمی، اقدامات پیشگیرانه نظیر فلوراید تراپی و سنجش پوسیدگی دندانها در کودکان می‌تواند سلامت دندانهای دایمی آنان را تا سنین بالا بیمه کند و در عین حال از بسیاری از هزینه‌های زودرس درمانی جلوگیری نماید.

وی اضافه کرد: تجمیع بیمه‌های دولتی تحت پوشش یک سازمان بیمه و سلامت محور شدن نگرش این بیمه‌ها تحت مسؤولیت وزارت بهداشت گام مهمی در ساماندهی اقتصاد سلامت می‌تواند باشد ضمن اینکه توسعه و گسترش بیمه‌های خصوصی و تکمیلی نیز باید به موازات آن در دستور کار قرار گیرد تا دسترسی عادلانه و فراگیری در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی برقرار شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: سرانه سلامت در اعتبارات کشور بسیار پایین است و برای اینکه این سرانه، جوابگوی نیازهای مردم در حوزه سلامت باشد باید مدیریت مناسبی در هزینه آن صورت گیرد که تقویت بیمه‌ها و گسترش چتر بیمه‌ای به کلیه خدمات درمانی و نیز اجرای صحیح طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله راهکارهای مدیریت سرانه و اقتصاد سلامت است.

همایش "اقتصاد سلامت، چالشها و چشم‌اندازها" شنبه 19 آذرماه با حضور مسئولان دستگاههای متولی حوزه سلامت و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران توسط سازمان نظام پزشکی برگزار خواهد شد.