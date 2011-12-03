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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

درمان محوری علت اصلی گران بودن خدمات دندانپزشکی در کشور است

درمان محوری علت اصلی گران بودن خدمات دندانپزشکی در کشور است

یک عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: نگرش درمان محور در دندانپزشکی باعث شده که وضعیت سلامت دندانهای افراد جامعه نیاز به خدمات دندانپزشکی گرانقیمت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباسعلی خادمی در آستانه برگزاری همایش اقتصاد سلامت، چالشها و چشم‌اندازها، با تأکید بر اینکه نگرش در حوزه دندانپزشکی باید از درمان محوری به نگرش پیشگیرانه تغییر کند، گفت: با توجه به مواد و تجهیزات گرانقیمت دندانپزشکی، خدمات این حوزه در همه جای دنیا نسبتاً بالا است در کشور ما هم خدماتی که به مردم ارایه می‌شود از نظر کیفیت مواد و تجهیزات مشابه خدمات خارجی است. در حالی که قیمت‌ها به نسبت سایر نقاط دنیا ارزان است اما بسیاری از مردم توان پرداخت همین هزینه‌ها را هم ندارند.

وی افزود: فقدان پوشش بیمه‌ای مناسب برای خدمات دندانپزشکی بیماران را به سمت استفاده از خدمات دندانپزشکی دولتی و دانشگاهی سوق داده و این مراکز را با فشار کاری زیادی مواجه کرده است.

به گفته خادمی، اقدامات پیشگیرانه نظیر فلوراید تراپی و سنجش پوسیدگی دندانها در کودکان می‌تواند سلامت دندانهای دایمی آنان را تا سنین بالا بیمه کند و در عین حال از بسیاری از هزینه‌های زودرس درمانی جلوگیری نماید.

وی اضافه کرد: تجمیع بیمه‌های دولتی تحت پوشش یک سازمان بیمه و سلامت محور شدن نگرش این بیمه‌ها تحت مسؤولیت وزارت بهداشت گام مهمی در ساماندهی اقتصاد سلامت می‌تواند باشد ضمن اینکه توسعه و گسترش بیمه‌های خصوصی و تکمیلی نیز باید به موازات آن در دستور کار قرار گیرد تا دسترسی عادلانه و فراگیری در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی برقرار شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: سرانه سلامت در اعتبارات کشور بسیار پایین است و برای اینکه این سرانه، جوابگوی نیازهای مردم در حوزه سلامت باشد باید مدیریت مناسبی در هزینه آن صورت گیرد که تقویت بیمه‌ها و گسترش چتر بیمه‌ای به کلیه خدمات درمانی و نیز اجرای صحیح طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله راهکارهای مدیریت سرانه و اقتصاد سلامت است.

همایش "اقتصاد سلامت، چالشها و چشم‌اندازها" شنبه 19 آذرماه با حضور مسئولان دستگاههای متولی حوزه سلامت و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران توسط سازمان نظام پزشکی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1475437

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