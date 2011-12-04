محمود کی منش در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر دانشجوی دانشگاه پیام نور دارای متوسط یک متر مربع فضای آموزشی در این دانشگاه است.

وی اضافه کرد: اگر در یک ساختمان آموزشی با متراژ 2 هزار متر مربع، ساختمانهای آموزشی، آزمایشگاهها، اتاق استادان، کارمندان، مسئولان آموزش و سایر موارد در نظر گرفته شده باشد، برای هر کدام شاخصی وجود دارد.

معاون دانشگاه پیام نور اظهار داشت: دولت و وزارت علوم به دانشگاه پیام نور اعلام کرده اند تا 5 متر مربع می توان فضای آموزشی را در این دانشگاه افزایش داد ولی ما تمایل به افزودن این مقدار فضا نیستیم زیرا به سمت کیفی سازی دانشگاه پیش می رویم و از سوی دیگر سرمایه گذاری سنگین هم انجام نمی دهیم.

کی منش با بیان اینکه سعی شده مخارج این دانشگاه در حداقل بماند، تاکید کرد: سعی می کنیم مخارج دانشگاه پیام نور را در حداقل نگه داریم و از سوی دیگر تلاش کنیم در برنامه 5 ساله توسعه، فضای یک متری آموزشی به ازای هر دانشجو به 5/2 برابر که شامل زیرساختهای مکانی هم می شود، افزایش یابد.

وی ادامه داد: به نظر ما 5/2 متر مربع فضای مناسبی است و اگر قرار باشد به سقف 5/2 دست یابیم، باید هر چه را که داریم 5/2 برابر کنیم و به همین اندازه احتیاج به سرمایه داریم.

معاون مالی اداری دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: کیفیت ربطی به فضای آموزشی ندارد بلکه کیفیت برای افزایش پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی مطرح می شود. دانشگاه پیام نور در دوره های کارشناسی کیفیت محور است اما این کیفیت باید در مقاطع تحصیلی تکمیلی هم تسری یابد زیرا تحصیل در این مقاطع به فضای بیشتری نیاز دارد.