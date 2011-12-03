اطلاعات اقتصادی برای مالیات محرمانه نیست/ از 41 درصد اقتصاد خبر نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین امروز شنبه در همایش تبیین طرح تحول نظام مالیاتی در تهران با بیان اینکه هیچگونه اطلاعات اقتصادی برای مالیات محرمانه نیست، افزود: سازمان امور مالیاتی باید به اطلاعات مالیاتی به طور کامل دسترسی داشته باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی با اشاره به اینکه معافیتهای مالیاتی باید هدفمند و ساختارها و بسترهای مالیاتی کشورباید بازمهندسی مجدد شود، افزود: در ساختار امور مالیاتی باید از حوزه محور به سمت وظیفه محوری گام برداریم و ارتباطات با مودیان مالیاتی به شکل غیرحضوری باشد.

وی با ذکر این مطلب که متاسفانه نه تنها 41 درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند، بلکه اطلاعات آنها نیز در دسترس نیست، عنوان کرد: طرح تحول نظام مالیاتی شامل اصلاح نظامها و روشها هم اکنون در حال اجرا بوده و موضوع دیگرنیز تدوین لایحه تحول نظام مالیاتی است.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت افزود: برای تدوین لایحه نظام مالیاتی از دو سال پیش کارها آغازشده که از گروه های مختلف نظر خواهی شده است؛ به طوری‌که در کارگروه مربوطه یکهزار و 500 ساعت کار انجام داده اند که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس تحول نظام مالیاتی و ارائه آن به دبیرخانه شده است.

وی با بیان اینکه در شورای طرح تحول نظام مالیاتی اتاقهای بازرگانی ایران و تهران ، سازمانهای حسابرسی و اتاقهای و صنعت و معدن و صنوف حضور دارند، تصریح کرد: از سه هفته گذشته پیش نویس نظام مالیاتی آماده شده است و اطلاع رسانی لازم را نیز انجام داده ایم.

فرزین با اشاره به اینکه از چهارشنبه هفته گذشته بررسی مجدد لایحه طرح تحول مالیاتی در دبیرخانه به اتمام رسیده است، افزود: در حال حاضر اصلاحیه انجام شده بر روی سایت طرح تحول نظام مالیاتی قرار گرفته است.