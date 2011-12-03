شناسنامه شهر و روستاها تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمیان صبح شنبه در بازدید از موسسه فرهنگی میرداماد گرگان، ضمن تشکر از اقدام آیت الله نورمفیدی در تاسیس موسسه گفت: نه فقط در سطح استان ها بلکه باید برای هر شهر، نهادهای فرهنگی ایجاد کرد تا به مطالعه و پژوهش بپردازند و شناسنامه هر استان، شهر و حتی روستا ها را تدوین کنند.

رحیمیان گفت: وقتی مطالب دانش نامه را دیدم دریافتم کار شما ابتکاری است، که امیدوارم ادامه داشته باشد.

وی افزود: از شما می خواهم که به اطلاع رسانی بیشتر بپردازید چرا که من به صورت تصادفی با فعالیت های مرکز آشنا شدم.

در این دیدار مدیر مرکز دانش نامه گلستان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز خواستار تبادل نظر و همکاری مرکزدانش نامه با تمامی فرهیختگان از جمله اهل پژوهش استان مازندران شد.

رحیمیان در دهه 50 رئیس اداره فرهنگ و هنر گرگان بود و تالار فخرالدین اسعد گرگان از یادگارهای اوست.

وی همچنین پیشتاز در جمع آوری سنگ مزارها و مقدمه چینی برای تاسیس موزه گرگان بود.