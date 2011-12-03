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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

ژنرال عراقی:

هدف از انفجار اخیر در مقابل پارلمان عراق ترور مالکی بود

هدف از انفجار اخیر در مقابل پارلمان عراق ترور مالکی بود

مسئول عملیات امنیتی بغداد با اشاره به روند تحقیقات نیروهای عراقی درباره انفجار اخیر در منطقه الخضراء اعلام کرد هدف فرد انتحاری نخست وزیر عراق بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان عراق شب گذشته اعلام کردند هدف عامل انتحاری از عملیات خود در منطقه الخضرا بغداد، ترور نوری المالکی بوده است.

این حمله انتحاری یک روز پیش از سفر "جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا به عراق صورت گرفت. "قاسم الموسوی" مسئول عملیات امنیتی بغداد در این رابطه اظهار داشت : تحقیقات درباره این حمله انتحاری در حال انجام است.

وی افزود: فرد انتحاری سوار بر یک خودروی مشکی حامل 20 کیلوگرم مواد منفجره ساخت داخل عراق بوده است.

به گفته موسوی، گزارشهای اطلاعاتی حاکی از آن است که این شخص قصد داشته وارد پارلمان شود و در یکی از سالنهای انتظار مستقر شود تا نوری المالکی وارد پارلمان شود.

کد مطلب 1475444

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