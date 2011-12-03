مخالفت پاکستان با درخواست آمریکا/ اسلام آباد با واشنگتن همکاری نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، در ادامه تنشهای به وجود آمده میان پاکستان و آمریکا، اسلام آباد از پذیرفتن درخواست واشنگتن برای شرکت در تحقیقات دلایل حمله بالگردهای ناتو به پاسگاه های مرزی پاکستان در مرز با افغانستان خودداری کرد.

این حمله در هفته گذشته انجام شد و در نتیجه آن 28 نظامی پاکستانی از جمله یک ژنرال ارتش این کشور کشته شدند . این در حالی است که رسانه های غربی تعداد کشته های این حادثه را 24 نفر اعلام می کنند.

"جرج لیتل" سخنگوی پنتاگون با اعلام این مطلب از حادثه هفته گذشته به عنوان "دست اندازی در جاده همکاری های آمریکا-پاکستان" درباره با تروریسم یاد کرد.

بر اساس این گزارش، هر چند هم پاکستان و هم آمریکا، در این باره اتفاق نظر دارند که پیش از انجام حمله هفته گذشته، تماس هایی میان مقامات برقرار شده اما مقامات این دو کشور اظهارات متفاوتی را درباره محتوای مذاکرات خود مطرح کرده اند.

در حمله روز شنبه پنجم آذر بالگردهای ناتو به منطقه مرزی پاکستان 28 نظامی این کشور کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. گفتنی است این حمله خونین ترین حمله نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) از این نوع طی 10 سال گذشته به شمار می رود.