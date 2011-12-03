بازنشستگان آموزش و پرورش بیمه طلایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان در مراسم افتتاح خانه مهر بازنشستگان در سراب گفت: در پی مذاکراتی که با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشتیم مقرر شد تا صندوق بازنشستگی کشور با واریز مبلغ 200 میلیارد تومان یعنی برای هر بازنشسته در حدود 70 هزار ریال به حساب آموزش و پرورش، بیمه طلایی برای بازنشستگان این وزارت خانه نیز شامل شود.

وی با اذعان به مشکلات موجود در درمان بازنشستگان، تصریح کرد: با منفک شدن بیش از 700 هزار نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش از بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ می توان زمینه بیمه طلایی سایر بازنشستگان را در بیمه ایران فراهم کرد.

عطاریان افزود: کانون های بازنشستگان می توانند با پرداخت ماهیانه هفت هزارریال به ازای هر بازنشسته آنها را تحت پوشش بیمه طلایی درآورند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور یاداورشد: کسانی که نمی خواهند مبلغ 70 هزارریال پرداخت کنند همچنان تحت بیمه تکمیلی خواهند بود.

عطاریان در پاسخ به گلایه با زنشستگان از نحوه پرداخت های بیمه تکمیلی آتیه سازان، تاکید کرد: در مناقصه ای که صورت گرفت فقط بیمه آتیه سازان شرکت و برنده شد.

وی در مورد تجمیع پرداخت عائله مندی، حق اولاد و عیدی نیز تصریح کرد: طبق قانون این موارد باید از طریق خود دستگاه اجرایی پرداخت شود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور پیشنهاد کرد: دولت مبالغ این سه ردیف را به حساب صندوق واریز کند تا از این طریق به صورت تجمیع شده با مستمری ماهانه پرداخت شود.

در ادامه مراسم فرخنده آذربایجانی، به نمایندگی از کانون های بازنشستگی سراب گفت: نباید این تلقی شکل بگیرد که با پایان قرارداد کاری فصل بیکاری شخص شروع می شود چراکه خدمت به جامعه پایان ناپذیر بوده و انسان در هیچ مقطعی از زندگی خود رهاشده نیست.

وی با گلایه از نحوه خدمت رسانی بیمه آتیه سازان حافظ، گفت: کهنسالان در حالی که خود باید اسناد مربوطه را تحویل دهند با قرارداد یک ساله صندوق با این بیمه دچار مشکلات فراوانی شده و از نحوه پرداخت ها راضی نیستند.

آذربایجانی پیشنهاد کرد: عقد قرارداد طویل المدت با بیمه ای با قدرت و توان مالی بالا صورت گیرد.

گفتنی است، پرداخت معوقه های بازنشستگان، ایجاد درمانگاه ویژه بازنشستگان، استخدام یکی از فرزندان واجد شرایط به جای وی در ارگان های مربوطه، از دیگر خواست های بازنشستگان سراب در این مراسم اعلام شد.