کاله مازندران از سد مانیزان کرمانشاه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های کاله مازندران و مانیزان کرمانشاه در چارچوب هفته هشتم مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشورف شامگاه جمعه در سالن ورزشی سردار سجودی بابل به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کاله با نتیجه 81 بر61 برابرحریف کرمانشاهی خود صاحب برتری شد.

تیم کاله درحالی درهفته هشتم این مسابقات به مصاف حریف کرمانشاهی خود رفته بود که این تیم درهفته هفتم در دیداری خارج خانه با کاشان شکست خورده بود و برای این مسابقه انگیزه های فراوانی برای پیروزی داشت.

تیم کاله در هر چهار کوارتر این دیدار، برتری خود را برابر حریف انتهای جدولی حفظ کرد و در پایان این دیدار با اختلاف 20 امتیاز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کاله در این دیدار برای پیروزی برابر حریف تازه واردی این مسابقات داشتند، عاملی برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.

حضور تماشاچیان بابلی بر جذابیت های این مسابقه افزوده بود به طوری که تشویق های بی امان آنان، سهم به سزایی در برتری تیم کاله داشت.

تیم کاله مازندران با این پیروزی با ارزش 13 امتیازی شد و در جمع سه تیم بالای جدول رده بندی گروه دوم مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور قرار گرفت.

تیم کاله مازندران، در دیدار روز گذشته خود محمد علی رجایی سرپرست خود را بر اساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به علت محرومیت به همراه نداشت.

مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور، با حضور 22 تیم در دو گروه 11 تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در این مسابقات حضور دارد و از امیدهای اصلی کسب عنوان قهرمانی محسوب می شود.