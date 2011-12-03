توانمندیهای راه و ترابری گلستان به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه برای دومین سال متوالی است که به مناسبت هفته حمل و نقل و راهداری در محل مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود و ادارات کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استانها، شرکتهای وابسته و بخش خصوصی برای ارائه دستاوردها در آن شرکت می کنند.

در این نمایشگاه، عملکرد راهداری، راهسازی و مصوبات ریاست جمهوری در مورد راه و ترابری گلستان در طول دولتهای نهم و دهم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب تابلو، عکس، بنر و فیلم به نمایش در می آید.

پوستر، بروشور، نقشه راه های استان و دفترچه راهنمای ارباب رجوع از دیگر ابزاری است که با هدف فرهنگ سازی استفاده از راه ها، اطلاع رسانی از وضعیت آنها و آگاهی از فرصتهای سرمایه گذاری این بخش در اختیار بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار می گیرد.

این نمایشگاه 26 تا 30 آذرماه برپا می شود.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.