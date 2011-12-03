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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

انتشار ترجمه دومین کتاب پرفروش آمازون در سال 2010

انتشار ترجمه دومین کتاب پرفروش آمازون در سال 2010

کتاب «زن، غذا، خدا» نوشته جنین راس و دومین اثر پرفروش سایت آمازون در سال 2010 از سوی نشر آموت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که با ترجمه آراز ایلخچویی منتشر شده است در ماه مارس سال گذشته میلادی با شمارگان اولیه یک میلیون و 200 نسخه منتشر شد و بلافاصله درفهرست پرفروش‌های دنیا، از جمله فهرست نیویورک تایمز قرار گرفت و در انتهای همان سال نیز رتبه‌ دوم پرفروش‌ترین کتاب سایت آمازون به انتخاب خوانندگان را به خود اختصاص داد.

این کتاب ترکیبی است از روان‌شناسی، فلسفه، داستان و عرفان شرقی که به گفته نویسنده آن حاصل تجربه‌ 30 ساله‌ نویسنده در زمینه‌ برگزاری دوره‌های بازپروری و کارگاه‌های عملی ترک عادت‌های نادرست در زندگی روزانه است.

راس در این کتاب تاکید دارد که «زن، غذا و خدا» یک کتاب درمانی نیست و نویسنده سعی دارد به نوعی اعتماد از دست رفته مخاطبان خود را که آنها را طیف وسیعی از جامعه آمریکا معرفی می‌کند که با روانه کردن سالانه 60 میلیارد دلار پول به جیب تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران صنایع مختلف به نوعی از هم گسیختی اجتماعی دست پیدا کرده‌اند به دست بیاورد.

رویکرد نویسنده در این کتاب، ارائه دستورالعمل‌هایی غریزی و تجربی است که به هر مخاطب بر مبنای نیازهای طبیعی خود راهکارهایی را برای داشتن نوعی زندگی متفاوت ارائه می‌دهد.

«زن، غذا و خدا» یک سال پس از چاپ کتاب به زبان اصلی، در 232 صفحه و با قیمت 5500 تومان توسط نشر «آموت» منتشر شده است.

کد مطلب 1475467

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