معیارهای بخش عکس جشنواره اترک اعلام شد

گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با حضور هفت استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان از تاریخ 16 تا 18 اسفندماه در بخش عکس برگزار می شود.

براساس این گزارش مقررات بخش مسابقه عکس جشنواره منطقه ای سینما جوان اعلام شده است و قرار است به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه عکاسی این بخش برگزار شود به همین دلیل نگاه کاوشگر و خلاقانه عکاسان با قواعد شناخته شده بصری می تواند دستمایه پرداختن به مضامین فرهنگی ، اقلیمی، اجتماعی و طبیعت زیبای ایران باشد، این مسابقه با موضوع آزاد برگزار می گردد

برهمین اساس مقررات بخش عکس چنین اعلام شده است به این ترتیب که شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است و شرکت کنندگان می توانند حداکثر هفت عکس به صورت تک عکس و یا یک مجموعه هفت عکس به دفتر جشنواره ارسال کنند؛ عکس‌های برگزیده در یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، عکسها می تواند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید و در ابعاد حداقل 30×24 و حداکثر 40×30 باشد همچنین به صورت چاپ روی کاغذ عکاسی و یا پرینت دیجیتال ارسال شود.

ارسال شده توسط هیات داوران متشکل از سه کارشناس و هنرمند است که این بخش را داوری می کنند و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است به برگزیده نخست این جشنواره در بخش عکاسی تندیس جشنواره و مبلغ پنج میلیون ریال اهدا شود ، دیپلم افتخار جشنواره و مبلغ چهار میلیون ریال به بهترین دومین انتخاب عکس و همچنین لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال به سومین عکس منتخب اهدا خواهد شد؛همچنین قرار است تندیس جشنواره و مبلغ سه میلیون ریال به برترین استعداد جوان به متولدین 1369 به بالا اهدا گردد.

