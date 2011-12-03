75 هزار هکتار از اراضی قروه زیر کشت گندم رفت

خسرو کریمی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای پروژه های مزارع الگویی و ارتقاء عملیات کاشت گندم و به کارگیری کارشناسان کشاورزی در قالب شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای سطوح کشت گندم در شهرستان قروه افزایش چشمگیری را داشته است.

وی افزود: در سال زراعی جاری کشت گندم دیم در سطح 68 هزار هکتار و گندم آبی در سطح هفت هزار هکتار در شهرستان قروه انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه گفت: با انجام پروژه های مذکور پیش بینی می شود سطح زیر کشت گندم دیم به 70 هزار هکتار و کشت گندم آبی به 12 هزار هکتار برسد.

کریمی پناه در ادامه به اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی اشاره کرد و افزود: عملیات خاک ورزی حفاظتی با هدف بهبود تولید محصولات زراعی در سطح سه هزار هکتار از ارضی این شهرستان اجرایی شده است.

وی بیان کرد: توزیع 105 دستگاه تراکتور و 90 دستگاه خاک ورز با هدف افزایش ضریب مکانیزاسیون منطقه زمینه اشتغالزایی 105 خانوار روستایی را فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه با اشاره به اجرای طرح افزایش تولید کلزا در سطح بالغ بر 190 هکتار از اراضی این شهرستان بیان کرد: توزیع بذور مادری، پرورش و گواهی شده گندم آبی و دیم به مقدار دو هزار و 700 تن در سطح اراضی قروه انجام شده است.

