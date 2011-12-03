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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

حضور موفق کانون در نمایشگاه اندونزی/ مذاکره برای ترجمه متقابل کتاب‌ها

حضور موفق کانون در نمایشگاه اندونزی/ مذاکره برای ترجمه متقابل کتاب‌ها

نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شرق آسیا به عنوان تنها ناشر ایرانی حاضر در نمایشگاه کتاب اندونزی با نمایندگانی از دیگر کشورها برای تعامل بیشتر در زمینه ترجمه و انتشار متقابل کتاب‌ها گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در سی ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب اندونزی درجاکارتا پایتخت این کشور با اقبال نوجوانان و کودکان این کشور روبه رو شد همچنین مذاکراتی بین نماینده ایران با ناشران و دست‌اندر کاران نشر دیگر کشورها صورت گرفت. 

در این نمایشگاه که از 24 نوامبر مصادف با 3 آذر افتتاح شده و تا 4 دسامبر (یکشنبه 13 اذرماه) ادامه دارد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان تنها ناشر ایرانی حضور دارد.

ابراهیم حسن‌بیگی، نویسنده و نماینده کانون پرورشی در شرق آسیا در حال گفتگو با یکی از بازدیدکنندگان

در نخستین روز نمایشگاه ابراهیم حسن‌بیگی، نماینده کانون در شرق آسیا ضمن مذاکراتی با ناشران اندونزیایی و خارجی شرکت‌کننده در نمایشگاه، در محل غرفه کانون مذاکراتی با کارن نماینده اعزامی نمایشگاه کتاب فرانکفورت آلمان و ترینا ارنک، مدیر فرهنگی آ س آن مستقر در سنگاپور و عزمی شهری، معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیر نمایشگاه کتاب مالزی انجام داد.

در این نشست‌ها طرفین پیرامون فعالیت‌های مشترک و ضرورت  استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه نشر گفتگو کردند و نماینده کانون ضمن شرکت در ضیافت شام واندی براتا، مدیر عامل کمپانی بزرگ  گرا مدیا که یکی از بزرگ‌ترین کمپانی‌های فرهنگی و انتشاراتی اندونزی محسوب می‌شود، در مورد ضرورت همکاری بیشتر بین دو کشور مسلمان ایران و اندونزی تاکید کرد.

نمایشگاه کتاب اندونزی، یکی از نمایشگاه‌های معتبر شرق آسیاست و اندونزی با داشتن بیش از 300 میلیون جمعیت مسلمان می‌تواند بستر مناسبی برای همکاری‌های فرهنگی چند جانبه با ایران باشد.

کد مطلب 1475487

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