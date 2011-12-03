کنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی در گلستان تشدید می شود

حمیدرضا حنفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنترل اماکن تولید، تهیه، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی در سراسر استان گلستان طی ایام محرم و صفر و بویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی شدت می گیرد.

مسئول امور کشتارگاههای اداره کل دامپزشکی استان گلستان افزود: با توجه به نقشی که سلامت فرآورده های خام دامی در تامین امنیت غذایی جامعه دارد و نیز نذورات گسترده خیران و استقبال از فرآورده های دامی در تهیه نذورات ایام خاص بویژه در ماه های محرم و صفر، دامپزشکی استان نظارتهای را تشدید می کند.

وی اظهار داشت: دامپزشکی به عنوان متولی بهداشت و سلامت فرآورده های خام دامی، ضمن حضور فعال در این ایام، به منظور تامین بهداشت و سلامت عزاداران حسینی، علاوه بر برخورد با موارد غیرمجاز کشتار دام در سطح معابر عمومی، کلیه مراکز مرتبط با دیگر فرآورده های خام دامی نظیر کشتارگاههای دام و طیور، آشپزخانه ها، رستوران ها، هتلها، مراکز عرضه سطح شهر، سردخانه ها، مساجد، تکایا، محل های استقرار هیئات مذهبی و ... را که تامین کننده مواد لازم برای هیئت مذهبی و مردم هستند و یا مواد غذایی لازم برای هیئت در آنها تهیه و تامین می شود، به طور ویژه نظارت خواهد کرد.

حنفی بیان داشت: اکیپ های ثابت و سیار دامپزشکی در ایام تعطیلات محرم وصفر به حال آماده باش خواهند بود.

وی کشتار غیرمجاز دام، تولید و عرضه فرآورده های خام دامی غیربهداشتی و موارد مشابه را از جمله مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی خواند.

وی از مسئولان هیئات مذهبی نیز خواست تا در تهیه غذا، از فرآورده های خام دامی سالم و بهداشتی استفاده کرده و رعایت بهداشت را در کلیه مراحل اماده سازی، نگهداری و بکارگیری این مواد در نذورات و تغذیه هیئت ها دقت لازم را داشته باشند و در صورت نیاز باکد خدماتی 1512 اداره کل دامپزشکی استان ،تماس بگیرند.