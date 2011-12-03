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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

یک کارشناس در گفتگو با مهر:

مهاجرت اجباری کلاغها هشداری زیست محیطی برای کرج است

مهاجرت اجباری کلاغها هشداری زیست محیطی برای کرج است

کرج - خبرگزاری مهر: یک کارشناس محیط زیست و آلودگی هوا گفت: مهاجرت اجباری کلاغها که ناشی از آلودگی هوا است، هشداری زیست محیطی برای کلانشهر کرج محسوب می شود.

محسن تیزهوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب اظهار داشت: متاسفانه در سالهای اخیر، میزان آلودگی هوا در کلانشهرها به حدی شده که موجب مهاجرت اجباری پرندگانی مانند گنجشک و کلاغ شده است.

وی در عین حال افزود: از طرفی کلاغها در مناطقی که مواد ضایع شهری است تجمع می کنند و همین امر در کاهش آلودگیهای زیست محیطی اطراف شهرهای بزرگ نقش موثری دارد.

تیزهوش عمده علت مهاجرت اجباری کلاغها را آلودگی هوا عنوان و تاکید کرد: در کلانشهرهایی مانند کرج با افزایش جمعیت و ایجاد و استقرار کارخانه های متعدد، این عامل تشدید می شود.

این کارشناس محیط زیست، از مهاجرت اجباری پرندگان به عنوان هشداری زیست محیطی برای کلانشهرها یاد کرد و اذعان داشت: این پدیده در سالهای گذشته در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان نیز رخ داده است.

تیزهوش تصریح کرد: کلاغها با گرایشی که به سمت ضایعات دارند می توانند در پاکسازی محیط زیست و حذف بخشی از پسماندهای شهری کمک قابل توجهی به حفظ محیط زیست کنند.

وی افزود: مهاجرت این پرندگان که به طور عمده ناشی از آلودگی هواست، برای جامعه شهری و محیط زیست بسیار تهدید کننده و هشدار دهنده است.

کاهش پایداری اکولوژیک در کلانشهرها خطرناک است

تیزهوش در ادامه با اشاره به کاهش پایداری اکولوژیک کلانشهرها که ناشی از آلودگی هوا است، تصریح کرد: این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و اسباب حفظ پایداری اکولوژیک با اتخاذ تصمیم هایی مانند کاهش تردد خودروها، استاندارد شدن خروجی کارخانه ها و ... غیره دنبال شود.

کد مطلب 1475491

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