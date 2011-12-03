مهاجرت اجباری کلاغها هشداری زیست محیطی برای کرج است

محسن تیزهوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب اظهار داشت: متاسفانه در سالهای اخیر، میزان آلودگی هوا در کلانشهرها به حدی شده که موجب مهاجرت اجباری پرندگانی مانند گنجشک و کلاغ شده است.

وی در عین حال افزود: از طرفی کلاغها در مناطقی که مواد ضایع شهری است تجمع می کنند و همین امر در کاهش آلودگیهای زیست محیطی اطراف شهرهای بزرگ نقش موثری دارد.

تیزهوش عمده علت مهاجرت اجباری کلاغها را آلودگی هوا عنوان و تاکید کرد: در کلانشهرهایی مانند کرج با افزایش جمعیت و ایجاد و استقرار کارخانه های متعدد، این عامل تشدید می شود.

این کارشناس محیط زیست، از مهاجرت اجباری پرندگان به عنوان هشداری زیست محیطی برای کلانشهرها یاد کرد و اذعان داشت: این پدیده در سالهای گذشته در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان نیز رخ داده است.

تیزهوش تصریح کرد: کلاغها با گرایشی که به سمت ضایعات دارند می توانند در پاکسازی محیط زیست و حذف بخشی از پسماندهای شهری کمک قابل توجهی به حفظ محیط زیست کنند.

وی افزود: مهاجرت این پرندگان که به طور عمده ناشی از آلودگی هواست، برای جامعه شهری و محیط زیست بسیار تهدید کننده و هشدار دهنده است.

کاهش پایداری اکولوژیک در کلانشهرها خطرناک است

تیزهوش در ادامه با اشاره به کاهش پایداری اکولوژیک کلانشهرها که ناشی از آلودگی هوا است، تصریح کرد: این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و اسباب حفظ پایداری اکولوژیک با اتخاذ تصمیم هایی مانند کاهش تردد خودروها، استاندارد شدن خروجی کارخانه ها و ... غیره دنبال شود.