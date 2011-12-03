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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

سیداف:

پرچم قیام عاشورا با اتحاد تمام مسلمانان برافراشته می ماند

پرچم قیام عاشورا با اتحاد تمام مسلمانان برافراشته می ماند

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده کشور تاجیکستان در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی گفت: مبارزات امام خمینی (ره) علیه رژیم پهلوی در ایران، نشأت گرفته از قیام امام حسین (ع) بود و پرچم قیام عاشورا با اتحاد تمام مسلمانان برافراشته می ماند.

سید جمعه  سیداف در گفتگو با مهر افزود: امام حسین (ع) برای کشور خاصی نبوده و مسلمانان همزمان با ماه محرم، در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، تاجیکستان و .... به عزاداری می پردازند.

وی تصریح کرد: پس از پیامبر (ص) که برای هدایت قوم خود مبعوث شده بود، شناساندن معارف اسلام پس از ایشان برعهده افراد برگزیده و منزهی چون امام حسین (ع) قرار گرفت.

سید اف، با بیان اینکه عزاداری امام حسین(ع) در ایران و جهان بی نظیر است، افزود: اوج این عزاداری ها را می توان در دسته حسینیه اعظم زنجان مشاهده کرد که مردم در آن با خلوص و احساسات خود می آیند.

وی به تاثیر قیام امام حسین(ع) بر خیزش مسلمانان اشاره کرد و یادآورشد: در صورتی که هر یک از مسلمانان در کنار یکدیگر علیه ظلم متحد و منسجم به پا خیزند و پرچم عاشورا را برافراشته نگاه دارند، بساط ظلم نیز از میان مسلمانان و جهانیان برچیده خواهد شد.

مسئول غرفه کشور تاجیکستان در نمایشگاه عاشورائیان گفت: برگزاری سالانه این نمایشگاه عامل مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا و درس های آن خواهد بود.
کد مطلب 1475508

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