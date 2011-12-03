مراسم "خیمه سوزان" در تعزیه خانه کرمان برگزار می شود

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های تعزیه در کرمان اظهار داشت: از هشتم تا دهم محرم ماه جاری مجالس تعزیه ساعت دو ساعت و سی دقیقه بعد از ظهر در محل تعزیه خانه کرمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در روز هشتم محرم مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع)، روز نهم شهادت حضرت ابوالفضل(ع) و در روز عاشورا هم مجلس تعزیه شهادت امام حسین (ع) اجرا خواهد شد.

سالاری با بیان اینکه این مجالس تعزیه با نقالی همراه است، ادامه داد: اجرای سنتی صبح عاشورا و شب شام غریبان را نیز در این محل خواهیم داشت.

وی با اشاره به برگزاری مراسم خیمه سوزان در محل تعزیه خانه کرمان هم بیان داشت: با همکاری استانداری کرمان در روز 12 ماه محرم همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) مجلس تعزیه "بازار شام" نیز در ماهان اجرا می شود.

