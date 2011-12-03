  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

سالاری در گفتگو با مهر:

مراسم "خیمه سوزان" در تعزیه خانه کرمان برگزار می شود

مراسم "خیمه سوزان" در تعزیه خانه کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کرمان گفت: غروب روز عاشورا برای اولین بار مراسم خیمه سوزان در محل تعزیه خانه کرمان برگزار می شود.

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های تعزیه در کرمان اظهار داشت: از هشتم تا دهم محرم ماه جاری مجالس تعزیه ساعت دو ساعت و سی دقیقه بعد از ظهر در محل تعزیه خانه کرمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در روز هشتم محرم مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع)، روز نهم شهادت حضرت ابوالفضل(ع) و در روز عاشورا هم مجلس تعزیه شهادت امام حسین (ع)  اجرا خواهد شد.

سالاری با بیان اینکه این مجالس تعزیه با نقالی همراه است، ادامه داد: اجرای سنتی صبح عاشورا و شب شام غریبان را نیز در این محل خواهیم داشت. 

وی با اشاره به برگزاری مراسم خیمه سوزان در محل تعزیه خانه کرمان هم بیان داشت: با همکاری استانداری کرمان در روز 12 ماه محرم همزمان با سالروز شهادت امام سجاد(ع) مجلس تعزیه "بازار شام" نیز در ماهان اجرا می شود.
 

کد مطلب 1475513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها