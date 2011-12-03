مجلس هشتم هنوز فرصت جبران مافات را دارد

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

امام خمینی (ره): «سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید ... تا مجلس آینده از مجلس فعلی بهتر باشد.»

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته سیاسی جبهه متحد اصولگرایان در بیانیه خود تاکید کرده است : در سالهای اخیر تفاوت رویکرد مجلس ششم با مجالس هفتم و هشتم به خوبی مشهود است. مجلس ششم به دلیل حضور و جلوداری عناصری غربزده و مرعوب دشمن از جریان دوم خرداد و عدم برخورداری از تقوای جمعی آن کرد که نباید می کرد. اما مجالس هفتم و هشتم با میدان داری جریان اصولگرا به توفیقاتی نسبی همراه با وجود برخی اشکالات دست یافت که تدقیق در جزئیات آن مجالی دیگر می طلبد.

10 آذر هر سال یادآور شخصیتی منحصر بفرد در تاریخ سیاسی و مذهبی مجالس ایران اسلامی است. شهید آیت الله مدرس انسانی باایمان بود که شجاعانه و به تنهایی در مقابل ظلم ایستاد. "استقلال خواهی"، "حق طلبی"، "آزادی خواهی"، "استبداد و استکبار ستیزی"و "دشمن شناسی"شهید مدرس، از او الگویی درخشان ترسیم نمود که "صاحب فکر و اندیشه نظام سازی برای اسلام" بود. رهبر حکیم انقلاب خصوصیت عمده مدرس را –که باعث تجلیل امام از او شده بود - این می دانست که هیچ عامل ارعاب، تهدید، تطمیع و فریب‌گرى در او اثر نمى‌کرد.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی همواره مجلس نهادی بوده است که در نظر امام و رهبری از جایگاهی رفیع برخوردار بوده است. لذا قوت و سلامت مجلس و خدای ناکرده ضعف و سستی آن تاثیر مستقیمی بر سرنوشت مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

در سالهای اخیر تفاوت رویکرد مجلس ششم با مجالس هفتم و هشتم به خوبی مشهود است. مجلس ششم به دلیل حضور و جلوداری عناصری غربزده و مرعوب دشمن از جریان دوم خرداد و عدم برخورداری از تقوای جمعی آن کرد که نباید می کرد. اما مجالس هفتم و هشتم با میدان داری جریان اصولگرا به توفیقاتی نسبی همراه با وجود برخی اشکالات دست یافت که تدقیق در جزئیات آن مجالی دیگر می طلبد.

اما مهمترین توفیق آنها در بعد داخلی بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی کشور و حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی نظام و در بعد خارجی ایستادگی شجاعانه در برابر زیاده خواهی ها و و یاوه‌گوهاى بین‌المللى بود. تا آنجا که مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خویش با نمایندگان مجلس هشتم فرمودند: «اینکه مجلس در قضایاى مختلف سیاسى دنیا، در هجمه‌هاى دشمنان به جمهورى اسلامى، قرص و محکم، واضح و آشکار ایستاد و موضع گرفت، واقعاً جاى افتخار دارد، جاى تشکر دارد.»

مجلس هشتم که کارنامه اش پیش چشم مردم گشوده و منشاء قضاوت آنهاست دارای اشکالاتی از قبیل مساله دانشگاه آزاد، تاخیر در اجرایی کردن قانون نظارت بر نمایندگان و ... نیز بود که مانند نقاطی سیاه بر پیراهنی سفید خودنمایی نمود؛ اگرچه مجلس برخی را اصلاح کرد و برای برخی هنوز فرصت اصلاح و جبران مافات دارد.

آخرین اقدام انقلابی و موثر مجلس در تصویب دوفوریتی کاهش سطح روابط با رژیم حیله گر انگلیس و اخراج سفیر روباه پیر نشان داد که مجلس پا جای پای مدرس نهاد و در برابر زورگویی ها و تهدیدهای نظام سلطه آنچنان سیلی محکمی نواخت که تا مدتها گیجی این ضربه بر اقدامات دولتمردان و سیاستمداران غربی سایه خواهد افکند.

کمیته سیاسی جبهه متحد اصولگرایان امیدوار است مجلس آینده مجلسی باشد که با حضور حداکثری مردم و انتخاب صحیح آنها، از نقاط ضعف کنونی مبرا و دارای نقاط قوتی دو چندان گردد. ان شاء الله.