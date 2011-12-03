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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

کیاوسان:

فرهنگ عاشورایی متعلق به تمام بشریت است

فرهنگ عاشورایی متعلق به تمام بشریت است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده کشور برمه در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی گفت: عشق به حسین (ع) هر روز بیشتر شده و تا آخرین روز هستی، سینه به سینه منتقل خواهد شد و فرهنگ عاشورایی متعلق به تمام بشریت است.

"کیاو سان او" که نام محمد حسین را برای خود برگزیده است در گفتگو با مهر افزود: تمام مسلمانان کشورهای مختلف جهان در ایام محرم، عزادار حضرت سیدالشهداء هستند.

وی در تشریح برگزاری مراسمات عزاداری در کشور برمه گفت: شیعیان این کشور مانند ایرانی ها به سینه زنی و زنجیرزنی پرداخته و از حسینیه تا مسجد جامع هر شهر به عزاداری می پردازند.

محمدحسین افزود: برخی از صوفیان نیز در این کشور در روز عاشورا در غم شهادت اباعبدالله الحسین به سوگ می نشینند.

وی با بیان اینکه دین رسمی کشور برمه، بودا است، تصریح کرد: در این کشور آزادی مذهب حاکم بوده و هیچ برخوردی با مذاهب مختلف صورت نمی گیرد.
 

مسؤل غرفه کشور برمه افزود: 3 درصد از جمعیت کل این کشور را مسلمانان تشکیل داده و در 150 مسجد موجود در برمه، به عزاداری و برگزاری مراسمات خود می پردازند.

کد مطلب 1475516

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