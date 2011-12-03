63 هکتار اراضی ملی در کردستان رفع تصرف شد/ برخورد قاطع دستگاه قضا با زمین خواران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی صبح شنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: با همکاری کلیه ادارات و سازمان های دولتی و برخورد قاطع دستگاه قضایی استان 63 هکتار از اراضی ملی و بیت المال در کردستان رفع تصرف شد.

وی با اشاره به ارزش زیادی زمین رفع تصرف شده یادآور شد: ارزش این زمین 63 هکتار بالغ بر 50 میلیارد تومان بود که در پی تلاش دستگاه های دولتی این پرونده در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت و با اجرایی کردن حکم مقام قضایی این زمین به بیت المال بازگردانده شد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه افزود: دستگاه قضائی با تمام توان و بدون اغماز در مقابل متخلفان ایستاده است و به هیچ وجه از اجرای قانون کوتاهی نخواهد کرد و ضروری است تا با کمال دقت و نهایت تلاش از بیت المال مانند اموال خود مراقبت کنیم و به هیچ متخلفی اجازه چپاول ندهیم.

گروسی عنوان کرد: دستگاه قضائی تصمیم جدی دارد تا با کسانی که می خواهند بیت المال را غارت بکنند مبارزه کند و ادارات و نهادهای متولی امر هم باید در این راستا کمک و مشارکت لازم را داشته باشند.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان هم در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت اراضی رفع تصرف شده در استان بیان کرد: بیشترین اراضی که از زمین خواران بازپس گرفته شده است مربوط به شهرستانهای سنندج، بانه، مریوان، سقز و بیجار است.

محمدی رسولی یادآور شد: اراضی دیگری نیز به مساحت 119 هکتار در شعب دادگستری سنندج در حال رسیدگی است که انتظار می رود با تعیین تکلیف این پرونده ها در کوتاهترین زمان ممکن از این اراضی رفع تصرف شده و آنها نیز به بیت المال برگردانده شوند.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان نیز در این جلسه گفت: در اداره کل منابع طبیعی استان و از ابتدای سال جاری تاکنون 688 هکتار از اراضی ملی به ارزش 115 میلیون تومان رفع تصرف شده است و در این مدت 82 هزار هکتار سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.