4700 پرونده در شوراهای حل اختلاف مریوان رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر حق بیان صبح شنبه در جلسه مشترک با اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف شهرستان مریوان اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری چهار هزار و 700 پرونده توسط شوراهای حل اختلاف در شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد همکاری مردم با شوراهای حل اختلاف در استان کردستان یادآور شد: رسیدگی و مختومه کردن پرونده های مختلف دعاوی در شوراهای حل اختلاف در استان کردستان باعث کاهش جدی ورود پرونده ها به دادگستری شده است و انتظار می رود که شوراهای حل اختلاف دقت بیشتری در این حوزه داشته باشند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان کردستان در ضمن تقدیر از تلاش و از خودگذشتگی اعضاهای شوراهای حل اختلاف در این استان، گفت: شوراهای حل اختلاف نماد خودباوری و از خودگذشتگی هستند که با مجاهدت و تلاش توانسته اند در راستای تحقق صلح و سازش در جامعه اقدامات موثری انجام دهند.

حق بیان بیان کرد: شوراهای حل اختلاف از ارکان مهم و جز بدنه دادگستری هستند و می توانند با تحقق صلح و سازش از ورود پرونده ها به دادگستری جلوگیری کنند.

در ادامه این جلسه، اعضاء و دبیران شوراهای حل اختلاف شهرستان مریوان ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این جلسه، کمبودها و مشکلات شوراهای مریوان را ارائه و خواستار رفع این مشکلات برای خدمت رسانی بهتر به مردم و مراجعان شدند.