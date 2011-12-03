پنجمین تساوی صبای نوین قم مقابل عقاب تهران رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای نوین قم شامگاه جمعه در یازدهمین و آخرین هفته از دور رفت مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان برای حفظ موقعیت خود در مکان دوم جدول رده بندی مقابل عقاب تهران صف‌آرایی کرد و در نهایت به تساوی این دیدار خارج از خانه دست یافت.



دور رفت از مرحله گروهی پایانی خود را سپری کرد و طی آن در گروه دوم دیداری حساس در تهران به انجام رسید که با توقف صبای نوین قم مقابل تیم فوتبال عقاب تهران و رقم خوردن پنجمین تساوی متوالی نماینده قم همراه بود.



طبق برنامه سازمان لیگ آزادگان، شاگردان عباس رحمانی در تیم فوتبال صبای نوین قم در پنجمین بازی خارج از خانه خود میهمان تیم فوتبال عقابل تهران بودند و طی آن نتوانستند بعد از دو تساوی متوالی در دو هفته گذشته، نوار تساوی ها را قطع کنند.



تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و عقاب تهران در دیداری حساس از هفته یازدهم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ آزادگان در تهران و به میزبانی عقاب برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند که در این دیدار صبای نوین قم و عقاب تهران به تساوی یک بر یک دست یافتند.



صبای نوین قم در دو بازی قبل خود که دیدارهایی از هفته‌های نهم و دهم مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته سوم کشور بود و یک بازی در خانه و یک مسابقه در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، به ترتیب برابر تیم های شهرداری لنگرود و شهرداری چابکسر نیز به تساوی رسید و با کسب تساوی یک بر یک مقابل تیم عقاب تهران بار دیگر به جایگاه خود در مکان دوم جدول رده بندی گروه دوم را حفظ کرد.



در این دیدار مهدی آقایی در نیمه نخست مسابقه با عقاب تهران گل اول بازی را برای تیم فوتبال صبای نوین قم به ثمر رساند تا نیمه نخست با وجود موقعیت های گل متعددی که تیم صبای نوین داشت و البته عقاب نیز از آن بی نصیب نبود، با برتری یک بر صفر به سود نماینده قم به پایان برسد.



این پایان کار نبود و در نیمه دوم مسابقه این تیم فوتبال عقابل تهران بود که با استفاده از غفلت تیم فوتبال صبای نوین گل تساوی را به ثمر رساند، ضمن اینکه محمد رسولی مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای نوین قم در نیمه دوم بازی و البته بعد از گل تساوی میزبان از زمین مسابقه اخراج شد تا تیم عباس رحمانی 10 نفره این بازی را با تساوی یک بر یک خاتمه دهد.



در این گروه از مرحله مقدماتی مسابقات امسال لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم‌های شاهین تهران، شهرداری چابکسر، شهرداری لنگرود، شهرداری آستارا، شاهین کرج، سفیدرود آستانه، عقاب تهران، آرمین قزوین و طلایه‌داران سرخپوشان بوئین زهرا نیز حضور دارند و در حال حاضر صبای نوین قم با 20 امتیاز از 11 مسابقه تیم دوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ آزادگان است.

