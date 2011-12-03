به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست آموزشی منطقه‌ای به همت سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسسکو) با همکاری انجمن دعوت اسلامی سودان برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی نقش جوانان مسلمان در ارتقای فرهنگ تسامح و گفتگو و نیز تأثیر آنان بر اندیشه دیگر شهروندان درباره اسلام اعلام شده است.

شرکت‌کنندگانی از کشورهای سودان، مصر، عربستان، چاد، کنیا و نیجریه در این نشست شرکت می‌کنند و ضمن تبادل‌نظر، راه‌های تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز با پیروان دیگر ادیان را نیز مورد بحث قرار می‌دهند.

این نشست که با حضور و سخنرانی وزیر امور جوانان و ورزش سودان و نماینده سازمان آیسسکو آغاز خواهد شد، از 14 تا 17 آذرماه در خارطوم پایتخت سودان برگزار می شود.

