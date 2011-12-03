۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

نقش جوانان مسلمان در تقویت گفتگوی ادیان بررسی می‌شود

نشست آموزشی "نقش جوانان مسلمان در تقویت گفتگوی بین ادیان" در خارطوم، پایتخت سودان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست آموزشی منطقه‌ای به همت سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسسکو) با همکاری انجمن دعوت اسلامی سودان برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی نقش جوانان مسلمان در ارتقای فرهنگ تسامح و گفتگو و نیز تأثیر آنان بر اندیشه دیگر شهروندان درباره اسلام اعلام شده است.
 
شرکت‌کنندگانی از کشورهای سودان، مصر، عربستان، چاد، کنیا و نیجریه در این نشست شرکت می‌کنند و ضمن تبادل‌نظر، راه‌های تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز با پیروان دیگر ادیان را نیز مورد بحث قرار می‌دهند.
 
این نشست که با حضور و سخنرانی وزیر امور جوانان و ورزش سودان و نماینده سازمان آیسسکو آغاز خواهد شد، از 14 تا 17 آذرماه در خارطوم پایتخت سودان برگزار می شود.
 
