برنامه کامل مسابقات یورو 2012 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از تاریخ 8 ژوئن تا اول ژوییه 2012 (18 خرداد تا 10 تیر 1391) به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین برگزار خواهد شد.

- جدول کامل مسابقات مرحله گروهی این رقابت ها به شرح زیر است:

18 خرداد 1391

گروه A:

* لهستان - یونان

* روسیه - جمهوری چک

19 خرداد 1391

گروه B:

* هلند - دانمارک

* آلمان - پرتغال

20 خرداد 1391

گروه C:

* اسپانیا - ایتالیا

* جمهوری ایرلند - کرواسی

21 خرداد 1391

گروه D

* فرانسه - انگلستان

* اوکراین - سوئد

22 خرداد 1391

گروه A

* یونان - جمهوری چک

* لهستان - روسیه

23 خرداد 1391

گروه B

* دانمارک - پرتغال

* هلند - آلمان

24 خرداد 1391

گروه C

* ایتالیا - کرواسی

* اسپانیا - جمهوری ایرلند

25 خرداد 1391

گروه D

* سوئد - انگلستان

* اوکراین - فرانسه

26 خرداد 1391

گروه A

* جمهوری چک - لهستان

* یونان - روسیه

27 خرداد 1391

گروه B

* دانمارک - آلمان

* پرتغال - هلند

28 خرداد 1391

گروه C

* کرواسی - اسپانیا

* ایتالیا - جمهوری ایرلند

29 خرداد 1391

گروه D

* انگلستان - اوکراین

* سوئد - فرانسه