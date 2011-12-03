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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

برنامه کامل مسابقات یورو 2012 اعلام شد

برنامه کامل مسابقات یورو 2012 اعلام شد

برنامه کامل مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های اروپا از سوی برگزارکنندگان این رقابت‌ها اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از تاریخ 8 ژوئن تا اول ژوییه 2012 (18 خرداد تا 10 تیر 1391) به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین برگزار خواهد شد.

- جدول کامل مسابقات مرحله گروهی این رقابت ها به شرح زیر است:
18 خرداد 1391
گروه A:
* لهستان - یونان
* روسیه - جمهوری چک

19 خرداد 1391
گروه B:
* هلند - دانمارک
* آلمان - پرتغال

20 خرداد 1391
گروه C:
* اسپانیا - ایتالیا
* جمهوری ایرلند - کرواسی

21 خرداد 1391
گروه D
* فرانسه - انگلستان
* اوکراین - سوئد

22 خرداد 1391
گروه A
* یونان - جمهوری چک
* لهستان - روسیه

23 خرداد 1391
گروه B
* دانمارک - پرتغال
* هلند - آلمان

24 خرداد 1391
گروه C
* ایتالیا - کرواسی
* اسپانیا - جمهوری ایرلند

25 خرداد 1391
گروه D
* سوئد - انگلستان
* اوکراین - فرانسه

26 خرداد 1391
گروه A
* جمهوری چک - لهستان
* یونان - روسیه

27 خرداد 1391
گروه B
* دانمارک - آلمان
* پرتغال - هلند

28 خرداد 1391
گروه C
* کرواسی - اسپانیا
* ایتالیا - جمهوری ایرلند

29 خرداد 1391
گروه D
* انگلستان - اوکراین
* سوئد - فرانسه

کد مطلب 1475540

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