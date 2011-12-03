برنامه کامل مسابقات یورو 2012 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره رقابتهای جام ملتهای اروپا از تاریخ 8 ژوئن تا اول ژوییه 2012 (18 خرداد تا 10 تیر 1391) به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین برگزار خواهد شد.
- جدول کامل مسابقات مرحله گروهی این رقابت ها به شرح زیر است:
18 خرداد 1391
گروه A:
* لهستان - یونان
* روسیه - جمهوری چک
19 خرداد 1391
گروه B:
* هلند - دانمارک
* آلمان - پرتغال
20 خرداد 1391
گروه C:
* اسپانیا - ایتالیا
* جمهوری ایرلند - کرواسی
21 خرداد 1391
گروه D
* فرانسه - انگلستان
* اوکراین - سوئد
22 خرداد 1391
گروه A
* یونان - جمهوری چک
* لهستان - روسیه
23 خرداد 1391
گروه B
* دانمارک - پرتغال
* هلند - آلمان
24 خرداد 1391
گروه C
* ایتالیا - کرواسی
* اسپانیا - جمهوری ایرلند
25 خرداد 1391
گروه D
* سوئد - انگلستان
* اوکراین - فرانسه
26 خرداد 1391
گروه A
* جمهوری چک - لهستان
* یونان - روسیه
27 خرداد 1391
گروه B
* دانمارک - آلمان
* پرتغال - هلند
28 خرداد 1391
گروه C
* کرواسی - اسپانیا
* ایتالیا - جمهوری ایرلند
29 خرداد 1391
گروه D
* انگلستان - اوکراین
* سوئد - فرانسه
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