«شهریارنامه» مجوز نشر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مفتون امینی چند ماه پیش این کتاب را تحویل انتشارات افراز داده بود و اخیراً مجوز نشرش صادر شده است.

به گفته امینی «شهریارنامه» شامل نکات زیادی از زندگی شهریار و هنر سرایش شعر و نیز خاطراتی از اوست.

مفتون امینی نخستین بار در 14 سالگی (حوالی سال 1332) محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) را در تبریز ملاقات کرده به گفته خودش از همان روزها با او ارتباط برقرار کرده و این رابطه تا سال 50 ادامه یافته است.

گویا شهریار آن زمان حدود 2 سال به صورت مداوم نزد یکی از دوستانش در اداره راه تبریز می‌رفته و در تمام این مدت هم امینی همواره پیش او می‌رفته و از سال 35 به بعد (تا سال 1350) در خانه شهریار با او ملاقات می‌کرده و گاه ساعت‌ها با یکدیگر درباره مسائل مختلف حرف می‌زده‌اند.

در کتاب «شهریارنامه» خاطرات زیادی از زندگی شخصی شهریار از جمله درباره عشق‌های او آمده است. مفتون امینی همچنین غزل‌هایی از این شاعر پرآوازه کشورمان را گزینش کرده و در مجموع کتاب حدوداً 400 صفحه شده در هفته آینده راهی بازار می‌شود.

