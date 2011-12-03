  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی در طرقبه شاندیز برگزار شد

هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی در طرقبه شاندیز برگزار شد

طرقبه - خبرگزاری مهر: همایش شیرخوارگان حسینی با شرکت جمع کثیری از مادران که کودکان شیرخوار خود را به همراه داشتند در محل حسینیه علیا طرقبه برگزار شد.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز و دبیر اجرایی هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دفاع از ولایت سن و سال نمی‌شناسد، می‌خواهد یک پیرمرد 90 ساله باشد یا یک نوجوان یا طفلی شیرخواره باشد.

نصیر متقی اظهار داشت: در سال اول برگزاری شاهد جمعیت 800 نفری بودیم و در حال حاضر بیش از 3000 نفر در این مراسم باشکوه شرکت می کنند.

وی افزود: از کرامات و فضیلت های این مراسم می توان به مادرانی اشاره کرد که بعد از 17 سال دارای اولاد شده اند و در سال بعد با شیرخواره خود در این همایش حضور یافته اند.

دبیر اجرایی هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی گفت: استقبال از مراسم به قدری زیاد بود که مادران را از ساعت هشت صبح با درهای بسته مواجه ساخت و حتی  سرمای هوا نتوانست ریحانه‌های خطه مؤمنان را از انتظار پشت درهای بسته منصرف سازد.

متقی افزود: هدف مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) شناساندن آن حضرت بعنوان الگوی جهانی و سند قیام امام حسین (ع) است.

دبیر اجرایی هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی گفت: این همایش با همکاری هیئت رزمندگان اسلام شهرستان طرقبه شاندیز و هیئت امنای حسینیه علیای طرقبه و پایگاه های شهید محمودیان و شهید نرجس برگزار شده است و از مداحان کردی، پیرزاد و متقی برای اجرای مراسم دعوت به عمل آمده است.

کد مطلب 1475548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها