هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی در طرقبه شاندیز برگزار شد

رئیس شورای تبلیغات اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز و دبیر اجرایی هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دفاع از ولایت سن و سال نمی‌شناسد، می‌خواهد یک پیرمرد 90 ساله باشد یا یک نوجوان یا طفلی شیرخواره باشد.

نصیر متقی اظهار داشت: در سال اول برگزاری شاهد جمعیت 800 نفری بودیم و در حال حاضر بیش از 3000 نفر در این مراسم باشکوه شرکت می کنند.

وی افزود: از کرامات و فضیلت های این مراسم می توان به مادرانی اشاره کرد که بعد از 17 سال دارای اولاد شده اند و در سال بعد با شیرخواره خود در این همایش حضور یافته اند.

دبیر اجرایی هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی گفت: استقبال از مراسم به قدری زیاد بود که مادران را از ساعت هشت صبح با درهای بسته مواجه ساخت و حتی سرمای هوا نتوانست ریحانه‌های خطه مؤمنان را از انتظار پشت درهای بسته منصرف سازد.

متقی افزود: هدف مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) شناساندن آن حضرت بعنوان الگوی جهانی و سند قیام امام حسین (ع) است.

دبیر اجرایی هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی گفت: این همایش با همکاری هیئت رزمندگان اسلام شهرستان طرقبه شاندیز و هیئت امنای حسینیه علیای طرقبه و پایگاه های شهید محمودیان و شهید نرجس برگزار شده است و از مداحان کردی، پیرزاد و متقی برای اجرای مراسم دعوت به عمل آمده است.