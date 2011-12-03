چهار بازیکن صبای قم از بازی با داماش گیلان محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین تمرین تیم فوتبال صبای قم که زیر نظر عبدالله ویسی به مرور تاکتیک های ویژه دیدار با تیم فوتبال داماش گیلان اختصاص داشت، غیبت چهار بازیکن کلیدی این تیم در دیدار حساس هفته پانزدهم قطعی شد.



در واقع تیم تحت مربیگری عبدالله ویسی از بدشانسی این مربی سه بازیکن خود را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار ندارد و یک بازیکن نیز در آخرین تمرین این تیم در زمین چمن ورزشگاه یادگار امام قم مصدوم شد تا تعداد مصدومان صبا به چهار بازیکن برسد.



تیم فوتبال صبای قم آخرین تمرین خود پیش از مصاف عصر امروز با تیم فوتبال داماش گیلان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را در حالی برگزار کرد که این تمرین با غیبت سه بازیکن کلیدی صبا به دلیل مصدومیت به انجام رسید.



با توجه به اینکه بازی دو تیم صبای قم و داماش گیلان از هفته پانزدهم نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:15 دقیقه امروز در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می‌شود، شاگردان ویسی نیز آخرین تمرین خود را در این روزشگاه برگزار کردند و آماده دیدار با تیم فوتبال داماش گیلان شدند.



در این تمرین که به جز مصدومان سایر بازیکنان صبای قم بدون هیچ گونه مشکلی حضور داشتند، مرور آخرین تاکتیک‌های دیدار با داماش گیلان و همچنین بازی با توپ و انجام نرمش‌ از جمله مهمترین ‌برنامه‌هایی بود که ویسی برای باز یکنانش طراحی کرده بود.



اما در پایان این تمرین در تیم فوتبال صبای قم غیبت چهار بازیکن اصلی تیم صبای قم در دیدار با داماش گیلان قطعی شد و بدین ترتیب عبدالله ویسی برای بازی امروز خانگی مقابل داماش گیلان باید تیمش را در غیاب آنها برابر تیم ابراهیم قاسم پور قرار دهد.



حسین حجازی پور، سهراب بختیاری زاده اکبر صادقی در این تمرین در کنار سایر بازیکنان تیم فوتبال صبای قم نبودند و قطعا در این دیدار نیز همراه صبای قم نخواهند بود اما عبدالکریم اسلامی که از جمله نفرات مورد نظر ویسی برای بازی با داماش محسوب می شد، در تمرینات آسیب دید.



عبدالکریم اسلامی در حالی که پا به پای سایر بازیکنان تیم فوتبال صبای قم مشغول تمرین کردن بود، به دلیل برخورد با یکی از هم تیمی های خود در حین انجام تمرین، به شدت آسیب دید و لنگ لنگان با کمک پزشکان صبا از زمین خارج شد و بلافاصله مورد مداوا قرار گرفت.



بر این اساس ترکیب اصلی صبای قم در دیدار حساس امروز برابر عبدالکریم اسلامی در مصاف حساس دو تیم از هفته پانزدهم نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال قطعا با ترکیب دیدار قبلی صبای قم در مصاف با نفت و استقلال تهران در لیگ برتر و همچنین بازی با مس سرچشمه کرمان در جام حذفی فوتبال دستخوش تغییر خواهد شد.

