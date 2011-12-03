پیش نویس لایحه طرح تحول مالیاتی آماده نظرخواهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین امروز در حاشیه همایش تبیین طرح تحول نظام مالیاتی با حضور رئیس جمهور در تهران در جمع خبرنگاران، بر تغییر ساختار مالیاتی کشور تاکید کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: لایحه طرح تحول مالیاتی در حال حاضر بر روی پایگاه اینترنتی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است .

وی با تاکید بر اینکه برای تغییر ساختارها نیازمند سیستم های اطلاعاتی مناسب برای بهبود وضعیت مالیاتی کشور هستیم، عنوان کرد: کارگروه طرح تحول اقتصادی علاوه بر لایحه طرح تحول مالیاتی، لایحه طرح تحول بانکی را نیز در دست اجرا دارد.