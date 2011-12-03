طرح ناتو برای حملات بیشتر به پاکستان/ ارتش مجوز یورش را صادر کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، ارتش پاکستان از دیروز جمعه در برابر این پرسش قرار گرفت که چرا پاسخ مناسبی به حمله بالگردهای ناتو به پاسگاه های مرزی این کشور نداده است.

در همین رابطه روزنامه وال استریت نیز می نویسد : یک افسرارتباطات پاکستانی اعلام کرده که فرماندهانی از هر دو طرف ( پاکستان و ناتو) در طول انجام عملیات شنبه گذشته با یکدیگر در ارتباط بودند.

این افسر ارتباطات مخابراتی اعلام کرده که به احتمال زیاد این فرمانده پاکستانی از این موضوع اطلاع نداشته که در زمان انجام عملیات ناتو، بخشی از ارتش پاکستان در آن محل مستقر شده اند.

حمله 26 نوامبر بالگردهای ناتو به پاسگاه های مرزی پاکستان سبب شدت گرفتن تنشها میان اسلام آباد و واشنگتن شده و پاکستان تصمیم گرفته تا به ارسال تجهیزات ناتو به افغانستان که از خاک این کشور انجام می شود پایان دهد. علاوه بر آن اسلام آباد در ضرب الاجلی اعلام کرد که آمریکا باید پایگاه هوایی شمسی را تخلیه کند.

ایندیپندنت می نویسد : روز گذشته اعلام شد ناتو درصدد انجام حملاتی علیه مواضع شبه نظامیان در شرق پاکستان است و همین موضوع می تواند بر میزان تنشهای ایجاد شده میان طرفین بیفزاید.

به نوشته ایندیپندت، به نظرمی رسد که ناتو چندین پایگاه شبه نظامیان را داخل پاکستان مدنظر دارد چون این گروه های شبه نظامی فعالیت خود را در افغانستان افزایش داده اند و ارتش پاکستان نیز در جریان این برنامه های ناتو قرار داد.

اما ارتش پاکستان هر گونه اطلاع از برنامه های ناتو برای حمله به مواضع شبه نظامیان در خاک این کشور را رد و اعلام می کند : چند دقیقه قبل از انجام عملیات ناتو اطلاعاتی غلطی درباره محل انجام عملیات به دست ما رسید و ما بدون اینکه اطلاع دقیقی در این رابطه داشته باشیم ملاحظه کردیم که پاسگاه های ما مورد حمله قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، پیشتر نیز گزارشهایی درباره صدور مجوز از سوی اسلام آباد برای حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به نقاط قبیله نشین پاکستان منتشر شده بود، اما اسلام آباد این گزارش را رد کرده بود.