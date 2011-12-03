زنان شاغل به رشد و اعتلای نظام اداری کشور کمک می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح شنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان شهرداری فیروزکوه که با حضور مسئول واحد رفاه شهرداری و جمعی از مسئولان برگزار شد، افزود: بی ‏شک به واسطه زحمات چند ساله کارکنان صدیق و زحمتکش بوده که امروز شهرداری فیروزکوه به عنوان یک نهاد اجتماعی پیشتاز در خدمت ‏رسانی تبدیل شده است و این زحمات جای تقدیر دارد.

وی گفت: از بازنشستگان درخواست می شود تا شهرداری را در عرصه خدمت ‏رسانی به شهروندان با رهنمودهای دلسوزانه خود به سرمنزل مقصود برسانند.

این مسئول ادامه داد: بانوان بازنشسته تاکنون درجامعه خدمات ارزشمندی را به ظهور رسانیده اند و به همین خاطر نقش زنان کارمند در جامعه بسیار حائز اهمیت است.

وی با جویا شدن وضع فعلی معیشتی بازنشستگان، به آنها نوید داد که هر زمان به همکاری و همیاری شهرداری احتیاج بود، با نهایت تلاش در کنار بازنشستگان خواهد بود.

در این مراسم با اعطای لوح و هدایایی از نخستین بانوی بازنشسته شهرداری فیروزکوه به نمایندگی از بازنشستگان شهرداری تجلیل شد.