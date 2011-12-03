به گزارش خبرنگار مهر، در این منشور که در تیراژ بالایی منتشر و در بین هیئت‌های مذهبی توزیع شده، آمده است: ضمن تقدیر و تشکر از علما و مراجع عظام تقلید که پیوسته هدایتگر جامعه اسلامی بوده و هستند و سپاس از امّت عاشورایی به‌ویژه، مسئولان هیئت‌های مذهبی، مداحان، شاعران و همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم بزرگ عزاداری محرم؛ ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی، منشور عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این آیین مقدس و سازنده، اعلام می‌دارد.



در این منشور به مواردی همچون توجه جدی در جلسات و مراسم به برنامه‌های قرآنی اعم از تلاوت، حفظ و تفسیر قرآن کریم، تلاش برای برگزاری مراسم عزاداری در مسجد با محوریت ائمه جماعات و روحانیت معظم، بیان مبانی و معارف اسلام ناب و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و تأکید بر انجام واجبات به‌خصوص نماز عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر و ترک محرمات به‌ویژه تضییع حقوق دیگران و ترویج خرافات و بدعت‌ها اشاره شده است.



همچنین توجه خاص به احادیث، ادعیه و مناجات ائمه طاهرین(ع)، آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص مسائل روز، بیداری اسلامی و جنایات استکبار جهانی و حکام منطقه‌ای آن، تأکید بر وحدت و انسجام امت اسلامی حول محور دیانت اسلامی و ولایت فقیه و اهتمام جدی به سخنرانی سخنوران مذهبی از دیگر مواردی است که در این منشور به آن تاکید شده است.



دقت در ارائه اشعار و متون پرمحتوا و مستند توسط مداحان اهل بیت(ع) به منظور انتقال دقیق و صحیح واقعه عاشورا، توجه خاص به عدم تلاقی برنامه‌های هیئت‌ها با اوقات نماز در اول وقت و برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا، بهره‌گرفتن از پیام‌های عاشورا، سخنان ائمه(ع)، امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در پرچم‌ها و پوسترها و درس‌آموزی جوانان عزیز از روح حماسه حسینی از دیگر مواردی است که در این منشور به آن اشاره شده است.



در این منشور به مواردی همچون الگوپذیری بانوان انقلاب اسلامی از ایثار و عفاف بانوان و دختران عاشورایی، پرهیز از انجام امور خلاف واقع، خرافات و بدعت‌ها که موجب وهن مکتب اهل بیت(ع) و ساحت قدسی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است، پرهیز از طرح مسائل اختلافی و انتخاباتی و عنایت ویژه به تقویت وحدت ملی بر مبنای اسلام ناب محمدی(ص) با محوریت ولایت فقیه و پرهیز از حمل وسائل حجیم که موجب آزار و اذیت عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) می‌شود تاکید شده است.



ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی همچنین هیئت‌های مذهبی و عزادارن حسینی را به رعایت نظم و انضباط در هیئت‌ها و به‌موقع شروع کردن و به‌موقع خاتمه دادن مراسم عزاداری و پرهیز از صدای بلند طبل‌ها و بلندگوها توصیه کرد.