نهادهای دینی بستری برای تقویت گفتگوهای خانوادگی هستند

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در مود جایگاه گفتگو در خانواده به خبرنگار مهر گفت: پرسش سخت و دشواری است. اما اگر بر اساس آنچه عمومیت دارد و رایج است درصدد پاسخ به آن باشیم باید توجه داشت که تکنولوژی امکان گفتگو در خانواده را وسیع کرده است.

وی افزود: با وجود منابعی چون اینترنت، فیلمها، موسیقی و دسترسی به سایر منابع فرهنگی گذشته افراد نوجوان و جوان قادر خواهند بود از فرهنگی که پدران خود در آن تربیت یافته‌اند آگاه شوند.

وی یادآور شد: امروزه فرزندان من قادر هستند با دیدن فیلمهایی که در زمان جوانی من نمایش داده می‌شد و یا اتفاقات آن زمان که به تصویر درآمده از مسائل و موضوعاتی که در آن زمان رخ داده آگاه شوند.

مؤلف "تاریخ روح" تأکید کرد: برای نمونه آنها با دیدن فیلم قتل کندی و تفسیرهای آن می‌توانند آن واقعه تاریخی را مورد توجه قرار دهند. این مسائل و موضوعات باعث می‌شود نوجوانان و جوانان نیز در آنچه ما در گذشته شاهد آن بودیم سهیم باشند. همین مسئله باعث می‌شود میراث نسلی که ما در آن قرار داشتیم به نسل بعدی منتقل شود.

تالیافرو در مورد راههای افزایش و تشویق گفتگو در خانواده نیز تصریح کرد: اینکه چگونه می‌توان برنامه‌ای اجتماعی برای انجام این امر ایجاد کرد کار سخت و دشواری است. اما می‌توان بر اساس یک برنامه اجتماعی که در آن شهرها به گفتگو در مورد مسائل مهم روی می‌آورند باعث تشویق گفتگو در خانواده شد.

استاد فلسفه کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا تأکید کرد: به عبارت دیگر گفتگو در مورد مسائل مهم در شهرها باعث تقویت گفتگو در خانواده خواهد شد. از سوی دیگر دانشگاهها نیز می‌توانند با فراهم آوردن زمینه و امکان گفتگو، بحث گفتگو در خانواده را مورد تشویق قرار دهند.

تالیافرو افزود: در این مورد نهادهای دینی نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. به عبارت دیگر نهادهای دینی با آموزشهای خود می‌توانند به تشویق و تقویت گفتگو در خانواده کمک کنند.

این فیلسوف دین معاصر در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر وسایل بازی و تفریح نیز می‌توانند گفتگو در خانواده را تقویت کنند. البته این موضوع ممکن است غیرطبیعی و مضحک به نظر برسد اما باید توجه داشت که این وسایل سرگرمی می توانند بخش مهمی از فرهنگ عامه را به نسلهای بعدی منتقل کنند.

وی در ادامه به نقش مدرنیته در گفتگوی میان اعضای خانواده پرداخت و تصریح کرد: اگر مدرنیته را به عنوان تکنولوژیهای حاصل از آن بگیریم همانطور که اشاره شد اینترنت فضایی را برای افزایش گفتگوها فراهم آورده است.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: برای نمونه برای اعضای خانواده که دور از یکدیگر زندگی می‌کنند این وسیله باعث شده تا هزینه ارتباط کاهش یابد و اعضا بتوانند از طریق این تکنولوژی با یکدیگر ارتباط بیشتری داشته باشند.

تالیافرو در پایان یادآور شد: این تکنولوژیها همچنین می‌توانند به خانواده‌ها در مورد مسائل مختلف و گوناگون از جمله اعتیاد، افسردگی و ... راهنمایی و کمک دهند.