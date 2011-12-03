مجلس تعزیه راویان عشق برگزار می شود

امیر زینلی سرپرست گروه با اشاره به اینکه هنر شبیه خوانی تعزیه از سوی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است به خبرنگارمهر، گفت : هنر تعزیه که بر پایه موسیقی دستگاهی ایران سالهای سال به حیات خود ادامه داده و به دلیل اهمیت موضوع از سوی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است از همین رو وظیفه شبیه خوان ها و همچنین مسولان سخت تر می شود و باید دقیق تر به این موضوع نگاه کنند چراکه این هنر سنتی و آیینی در شرایط فعلی نیاز به آموزش دارد و موسیقی دستگاهی ایران باید به صورت آکادمیک آموزش داده شود .

وی در ادامه افزود : تعزیه باید اجرا شود تا دیده شود و مردم با دیدن جذب این هنر شوند چون شاهد هستم که این روزها جوانان به این هنر روی آورده اند و از آموزش این حوزه استقبال می کنند ؛ البته باید به این نکته اشاره کنم که تحریف ها و اشتباهاتی هم در اشعار و اجرا های گروه های مختلف صورت می گیرد که باید اصلاح شود از همین رو گروه راویان عشق به سهم خود برای کمتر کردن این مشکلات، سه جلد کتاب در این حوزه به چاپ رسانده است.

سرپرست گروه راوایان عشق در ادامه صحبت های خود نبود سالن استاندارد برای اجرای تعزیه را یکی از مشکلات اصلی تعزیه خوانان دانست و گفت : تعزیه باید به صورت میدانی اجرا شود در واقع یکی از مهمترین عناصر تعزیه توجه به همین مطلب است به این معنا که مخاطب باید دور تا دور بنشینند و تعزیه خوان در هر طرف مخاطب های خود را ببیند ولی متاسفانه اغلب سالن هایی که برای اجرا تعزیه در اختیار می گذارند صحنه تئاتر است از همین رو باید سالن هایی ویژه اجرای تعزیه با استانداردهای مناسب ساخته شود.

لازم به ذکر است ده مجلس تعزیه از یکشنبه چهارم آذرماه با اجرای مجلس متوکل عباسی آغاز شده و با اجرای مجالس ، شهادت هانی بن عروه ، شهادت مسلم بن عقیل ، مجلس ورود به کربلا ، شهادت حربن یزید ریاحی، شهادت حضرت علی اکبر ، شهادت حضرت قاسم ، شهادت حضرت ابوالفضل ، شهادت حضرت علی اصغر ، شهادت امام حسین (ع) و مجلس بازار شام تا سه شنبه 15 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران ادامه خواهد داشت .